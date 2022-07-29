Durdurmak için Lüks yata çarptı

Bodrum’da Sahil Güvenlik, lüks bir yatın peşine düştü. Uyuşturucu ihbarı sonucu durması için çağırı yapılan yat, ihtarlara rağmen durmadı. Lüks yat Türk karasularından çıkmak üzereyken çarparak durduruldu.

Önceki gün sabah saatlerinde Yalıkavak açıklarında ABD bayraklı lüks yat ile Sahil Güvenlik arasında kovalamaca yaşandı.

İddia edilene göre, teknede uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar alan ve harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri yata ‘Dur’ ihtarında bulundu. Çağırılara aldırmayan ve oradan kaçmaya çalışan yat, Yunan karasularına doğru yöneldi.

Lüks yat kullanılamaz hale geldi

Sahil Güvenlik ekipleri de yatın takibini bırakmadı.

Ekipler yatı, Yunan karasularına girmek üzereyken çarparak durdurdu.

Yata yandan çarparak durduran ve içeriye giren Sahil Güvenlik ekipleri yatın içerisinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yaklaşık 8 milyon Euro değerinde olduğu iddia edilen yatın kullanılamaz halde olduğu ve yat ile ilgili işlemlerin sürdüğü, göz altına alınanların ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kovalamaca anları ise bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından kaydedildi Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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29/07/2022 11:01