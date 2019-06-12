Durgun cezaevine gönderildi

Girne’de evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Denizhan Durgun bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Uyuşturucu Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, 8 Haziran saat 12.20 raddelerinde zanlının evinde yapılan aramada bilgisayar kasasına gizlenmiş 20 gram hinkeneviri, öğütücü içerisinde 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve tablada ucu yanık 1 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu kaydeden polis, suçun ağır ceza kapsamına girdiğini ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.