Durgut’a aracıyla çarpıp kaçan şahıs tutuklandı

Lapta’da dün akşam yolu yaya olarak geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesine ortopedi bölümüne kaldırılan 25 yaşındaki Ülkü Durgut’un tedavisi devam ediyor.

Ülkü Durgut’un ayağında ve omzunda kırıklar bulunduğu ve yüzünde yaralar bulunduğu ifade edilirken, meseleyle ilgili 67 yaşındaki Behçet Özlücivelek tutuklandı.

Olay yerinden dün kaçan araç sürücüsü bugün tespit edildi. Kazaya neden olan FN 206 plakalı aracı kullanan Behçet Özlücivelek hakkında polis soruşturması başlatıldı.

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10/12/2020 16:35