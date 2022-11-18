Durmazer: Önlem alınmadan asgari artırılmamalı

Halkın Partisi MYO Üyesi ve Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer “Asgari ücretin artırılması gerekiyor ama devlet bunu önlem almadan yaparsa ülkeye daha fazla pahalılık gelecek. Bu nedenle asgari ücret hayat pahalılığını önleyecek tedbirlerle birlikte artırılmalı” dedi.

Durmazer “insanlar ikinci hatta üçüncü işi yaparak geçinmeye çalışıyor, hayat dar gelirli vatandaşlar için çok zorlaşmış durumdadır. Halkın Partisi olarak defalarca hayat pahalılığını önlemek, dizginlemek için alınması gereken tedbirleri açıkladık ancak gayrimeşru hükümetten halen daha ses seda yok. Ne zaman sorulsa sadece ‘çalışıyoruz ya da çalışmalar devam ediyor’ diyorlar ama insanlar artık geçinemiyor” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi MYO Üyesi ve Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer, Hakikat Web TV’de Hüseyin Çelik’in hazırlayıp sunduğu Real Açı programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Ülkeye dair söylenecek çok konu olduğunu belirten Durmazer, seçim sürecine girilirken bütçe görüşmelerinin de yaklaşıldığını belirterek “Daha bütçe süreci gerçekleşirken biz seçime giden bir ülke olarak bütçemizi bile nasıl belirleyeceğimizi bilmiyoruz. 28 belediye üzerinden mi yapılacak, 18 belediye üzerinden yapılacak bilinmeden yapıldı. Buradaki manzarayı çok net bir şekilde görebiliyoruz; ülkemizde çarpıklığa sebep olan doğru zamanda doğru yasaların yapılmamasının sorunları ortaya çıkıyor. Bir çok noktada denetim eksikliği var. Son dakikaya bırakılan reformlar doğru bir yaklaşım değil” dedi.



“REFORM COĞRAFİ YAKINLAŞTIRMANIN ÖTESİNE GİDEMEDİ”

Farklı ülkelerde belediye reformlarının planlı bir şekilde yapıldığını söyleyen Ramadan Durmazer “Demografik yapımızda farklılıklar var. Devletimiz bu reformları analizlerle yapması gerekiyordu. Bu birleşmelerde köyler bunu benimseyecek mi? Reform sağlıklı olacak mı? Devletimiz bunu yapmadı. En az beş yıl boyunca bir araştırma yapılıp çıkan sonuca göre birleştirmeye gidilmeliydi. Şu andaki reform coğrafi yakınlaştırma dışında hiçbir işe yaramadı” dedi.

“DÜNYADAKİ ÖRNEKLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIYDI”

Yerel seçimlerde aday olanlarda şu anda bölgesellik sorunu yaşandığını belirten Durmazer “Bu reform gerçekleştirilirken biraz daha zaman kazandırılarak siyasi pazarlık konusu edilmemeliydi. Dünyadaki örnekler ele alınmalıydı. Acele bir şekilde sonuçlandırılmasına gerek kalmazdı. Büyük şehir yapısına dönülebilirdi” dedi.

“İŞİN İÇİNE SİYASİ BEKLENTİLER VE POPULİZM GİRDİ”

Reformun belediyelerin daha iyi şekilde çalışabilmesi için düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Ramadan Durmazer “Belediye sayısını azaltmaktaki en büyük neden ekonomikti. Mali olarak zayıf belediyeleri büyüklerle birleştirerek bunların daha iyi çalışabilmesini sağlamaktı ama işin içerisine siyasi beklentiler ve popülizm girdi. 12 belediyeyle yola çıkılırken 18’de karar kılındı. Toplumsal olarak daha çok tartışılarak sonuçlandırılmalıydı bu reform. Sokaktaki vatandaş belediyecilikten daha iyi hizmet almalıydı” dedi.

Halkın Partisi’nin çalışmalarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Durmazer “Sine-i millet kararını aldığımız günden bu zamana kadar her gün iyi ki bu kararı aldık diyoruz. Toplumumuz başlarda bunu sorguladı ama bugün gelinen noktada bize hak vermeye başladılar. Çünkü mecliste bugün ne yaptığını bilmeyen gayri meşru hükümet var. Tabi bir de muhalefet kanadı var. Şu anda görüyoruz ki ses çıkarmalarına rağmen hükümet kendilerini dinlemiyor. Bu durumda mecliste yer almanın bir manası yok” dedi.

Muhalefet yapmak için mecliste yer almanın şart olmadığını söyleyen Durmazer “Sokakta, halkla, sivil toplum örgütleriyle milletvekili rozeti takmadan da bunlar dile getirilebilir. Bu ülkenin temel sorunu budur. Bu yüzden Halkın Partisi aldığı kararın sonuna kadar arkasındadır” dedi.



“ÖNLEM ALINMADAN ASGARİ ÜCRETİN ARTIRILMASI ÜLKEYE DAHA FAZLA PAHALILIK GETİRİR”

Yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Ramadan Durmazer “Bugün itibariyle mevcut asgari ücret kötü enflasyon şartları altında kıymetini yitirdi. Önümüzdeki aylarda yeniden belirlenmesi gündeme gelecek. Hayat Pahalılığı’nı da göz önüne aldığımızda asgari ücrette yüzde 40 civarında bir artış olması gerekiyor. İnsanlar yaşam mücadelesi verirken asgari ücretin artması istikrarsızlığında artması demek. Devlet işçiye artış yaparken işverene de teşvik verip bunun yanında piyasa fiyatlarını da denetlemesi gerekiyor. Yoksa asgari ücretin artması ülkeye daha fazla pahalılık getirecek” dedi.

“FONLARLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ AYLAR ÖNCE HALKIN PARTİSİ ÖNERMİŞTİ”

Fonlarla ilgili düzenlemelerin Maliye Bakanı tarafından gündeme getirildiğini söyleyen Durmazer “Bunun söylenmesinin üzerinden iki hafta geçti ama hala birşey açıklanmadı. Toplum bu kadar sıkışık ve zordayken, yaşam şartları ağırlaşırken bunların üzerinde çalışıyoruz diyerek geçiştiremezsiniz. Hemen aksiyon almanız gerekiyor. Bu çıkıp da kürsüde tartışılacak ve zaman kaybedilecek bir konu değil. Biz Halkın Partisi olarak bununla ilgili önerilerimizi son genel seçimlerde dile getirdik ama bir sene geçmesine rağmen üzerinden hala bir çalışma yapılmadı” dedi.

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18/11/2022 15:50