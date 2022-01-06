Durmazer: Serbest Piyasa ve Demokrasi Tarumar Edildi

Halkın Partisi (HP) milletvekili adayı Ramadan Durmazer, “Mesleki saygınlığın kazandırılması için koruyucu, düzenleyici, eğitici ve denetleyici olması noktasında Muhasebe Meslek Yasası’nı ele alıp Meclis’ten geçmesini sağlayacaklarını” söyledi.

Durmazer, Muhasebe Meslek Yasası’nın ülke için “zaruri bir gereklilik” olduğunu belirterek, “Bugüne kadar yasallaşmamış olması gerek ülke gerekse meslek adına büyük kayıplara sebep olmuştur” dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, katıldığı bir televizyon programında bu konuda açıklamalarda bulunan Durmazer, kendisinin de muhasebeci olduğunu, bu yasanın geçmesi halinde, ülke ekonomisini ve kayıt dışılığı yönetme adına “önemli bir adım” atılacağını ifade etti.

“YASAYLA MESLEĞİN SAYGINLIĞI YENİDEN TESİS EDİLECEK”

Durmazer, muhasebeciliğin “politize” edildiğini de ifade ederek şu ifadelerde bulundu:

“Yasayı yürürlüğe koymakla bu saygın mesleğin yeniden saygınlığının kazandırılması sağlanacak. Ayrıca yasanın kapsamında tüm yetkili muhasip murakıpların kendilerine ait bir sivil toplum örgütüne sahip olmaları, yaptıkları mesleğin etik tarafını da düzenlemelerine ve denetlemelerine yardımcı olacaktır. Sorunu çözmek istersek bu 3’üne eşzamanlı müdahale etmemiz lazım. Muhasebe Meslek Yasası’nı ve bu mesleğe giriş-çıkışları politize etmeyecek bir kurulla disiplin altına almamız gerekir. Nasıl ki doktorların bu konuda bir yasası-kurumu var; muhasebe mesleğinin de yasası ve kurumu olması lazım. Eğer, serbest piyasa ve demokrasi olacaksa; o vakit en sıkı ve kaliteli bir şekilde yasayı ve giriş-çıkışta izin-lisan-disiplin sağlayan bir kurulu da olmalıdır. Ama şimdiki gibi Maliye Bakanlığı’nın uhdesinde değil. Her seçim döneminde noter dağıtılır gibi, muhasebe lisansı da dağıtılıyor.”

“SERBEST PİYASA VE DEMOKRASİ TARUMAR EDİLDİ”

“Ülkede 450 civarı muhasebeci ile sektörü, mesleği ve farkında olmadan serbest piyasa ve demokrasinin tarumar edildiğini” ifade eden Durmazer, “Artık bir çizgi çekip, bundan sonra yeni girişleri kaliteli hale getirmeli ve elinde lisansı olanlara da belli sertifikaları almaları halinde meslekte devam etmelerini sağlamalıyız” dedi.

Durmazer, açıklamasına şöyle devam etti:

“Hatta, kaliteli bir şeffaflık ve hesap verebilirlik için bu meslekte denetim ve mali müşavirliği de kesinlikle ayırmalıyız. Bir kişi, bir şirketin hem denetçisi, hem mali müşavir-muhasebe kayıtlarını tutan adamı olamaz. Serbest piyasa ve demokrasi; ‘ödül-ceza’ ve ‘check and balance’ sistemi üzerine kuruludur. Özetle, muhasebe mesleğine kalite ve standart getirmeden kayıt dışılığı önlemek ve şeffaflık-hesap verebilir bir yapı kurmak imkansızdır.”

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06/01/2022 13:12