Dursun Oğuz adaylığını açıkladı...

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz UBP Genel Sekreterlik görevine bir kez daha aday olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili KIBRIS TİME'a konuşan Oğuz, parti tabanından gelen yoğun istek nedeniyle bu göreve bir kez daha aday olacağını söyledi.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böylede parti içinde birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıracağını ifade eden Dursun Oğuz, UBP'nin ülkenin en büyük ve güçlü partisi olduğunu, KKTC'nin de böyle güçlü bir partiye ihtiyacı olduğunu ve bundan sonraki görevlerinin KKTC toplumunu kalkındırma ve geliştirmek olarak belirlediklerini kaydetti.

4'lü koalisyon hükümetini de eleştiren Oğuz, hükümeti cesur kararlar almamakla suçlayarak halkın ekonomik sıkıntılar altında ezildiğini ve artık dayanacak gücünü kalmadığını, bu nedenle KKTC'nin UBP'ye ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

UBP'nin belirlenen yeni parti meclisi önümüzdeki günlerde toplanarak parti MYK'sını ve genel sekreterini belirleyecek.

Kaynak:KIBRIS TİME