Dursun Oğuz: Kendinizi de halkı da kurtarın, istifa edin

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz hükümetin Pazartesi gün yapmış olduğu iki saatlik basın açıklamasında kayda değer hiçbir şey söylemediğini belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Oğuz, hükümetin beş aydır halen daha çalışmalar devam ediyor tarzı söylemlerle halkla dalga geçtiğini söyleyerek “şu an Ulusal Birlik Partisi’nin bıraktığı proje mirasları ile bile bir adım yol alamayan hükümet, dönüp dövizi vatandaşa şikayet ediyor bunların yaptığını kendi söyledikleri gibi bir muhasebeci rahat rahat yapardı zaten” dedi.

Hükümet yetkilileri birbirini yalanlıyor

Oğuz, “basın açıklamasında birlik beraberlik mesajları veren hükümet yetkililerinin bugün birbirini yalanlayan açıklama yapması ise manidardır. Serdar Bey’in casinolar ile yapmış olduğu açıklamayı Kudret Bey’in “hükümetin böyle bir düşüncesi yoktur” diye yalanlaması hükümetteki kaosun ve çatlağın net bir şekilde göstergesidir” diye ekledi.

Karar verin hukuk mu vicdan mı?

İptal edilen vatandaşlıklarla ilgili ise Oğuz, “hükümet bu iş vicdan işi değil hukuk işidir deyip yasa tanımaz bir şekilde 174 kişinin yurttaşlıklarını ellerinden almıştır; şimdi ise insanların mağdur olmaması için ara emirlerine itiraz etmeyeceğiz, bu bizi vicdanen rahatsız eder diyorlar, ya vicdan vardır ya da yoktur önce bir karar verin, mağdur ettiğiniz kişileri boş yere mahkeme salonlarında süründürmek ne kadar vicdanidir onu da kendi içinizde değerlendirin” dedi.

Daha fazla tedbir alıp ülkeyi batağa sürüklemeyin

Aylardır, ekonomik tedbirler aldık alıyoruz diye beyanatlarda bulunan hükümetin, her almaya çalıştığı tedbirin altından bir zam çıktığına da değinen Dursun Oğuz, bankalarda yapılandırma vergilerini kaldırdık dediler faizler %16’dan %20’ye çıktı, maaşlara %12 zam yapıyoruz dediler elektrik ve akaryakıta %30’u aşan zam yağdı, halen daha tedbirler alacağız diyorlar, ne olur başka tedbir alıp bu halkı daha fazla batağa sürüklemeyin diye konuştu.

Oğuz, hükümetin kişi başına düşen milli gelirleri ve asgari ücreti göz önüne almadan elektrik ve akaryakıt fiyatlarını Güney Kıbrıs’la kıyaslamanın ve biz Güney’den çok daha ucuzuz politikası yapmasının ise siyasi cambazlık olduğunu söyledi.

Kendinizi de halkı da bu eziyetten kurtarın, istifa edin

Dursun Oğuz, yolumuza devam ediyoruz diyerek yanlışta ısrar etmenin ülkeyi, halkı cezalandırmadan başka bir şey olmadığının altını çizerek, ” kendinizi de halkı da bu eziyetten kurtarın, istifa edin” şeklinde konuştu.