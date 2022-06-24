Dursun Oğuz: Yangının Mersinlik ile Ardahan yolunun doğusuna geçişini önledik

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24/06/2022

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Dursun Oğuz: Yangının Mersinlik ile Ardahan yolunun doğusuna geçişini önledik

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dün geceyi de yangın bölgesinde geçirdi.

Bölgede oluşturulan Kriz Merkezi’nde BRT‘ye son durumu değerlendiren Bakan Oğuz, dün geceki yoğun çalışmaların sonuç verdiğini ve yangının Mersinlikle Ardahan yolunun doğusuna geçişinin önlendiğini söyledi.

Bakan Oğuz, gün içinde soğutma çalışmalarına ağırlık verileceğini ve hava araçlarının da gelmesiyle bölgenin tamamen soğutulmasını hedeflediklerini kaydetti.

24/06/2022 08:42
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TAGS: Dursun Oğuz
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