Dursun Oğuz'dan Ankara'da temaslar

Ankara’daki temaslarını sürdüren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Görüşmeyi değerlendiren Oğuz, iki ülke arasındaki işbirliğinin süreceğini vurguladı.

Oğuz, temaslarını tamamlamasının ardından yarın ülkeye dönecek.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın organize ettiği 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü programına katılmak üzere Ankara’da bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda da bulundu…

Temaslarını BRT’ye değerlendiren Oğuz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldiklerini anımsattı.

Bakan Oğuz, ilerleyen günlerde ilerleyen süreçte iki ülke arasındaki işbirliğini devam ettireceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak ülkemizdeki sorunların çözümü konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile yakın işbirliği içerisinde olacağız. Bazı konularda teknik altyapıya ihtiyacımız var. Bunu da ekonomik işbirliği protokolü imzalandıktan sonra hükümetimiz tarafından altyapı yatırımlarına teknik yatırımlara ağrılık vereceğiz. Geçmişte kalan birçok yatırımı da bu sayede güncelleyeceğiz”

(BRT)