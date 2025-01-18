Dursun Özbek ameliyat edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

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18/01/2025

Dursun Özbek ameliyat edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiği bildirildi. Ameliyat sonrası bakımına başlanan Özbek'in durumunun takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

 

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TAGS: Dursun Özbek
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