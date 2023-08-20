Dursun Özbek: Böyle bir hakem faciası görmedim

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 yendi.

Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"beIN Sports'ta hakem kararlarını defalarca izledim. 73 yaşındayım. Yaklaşık 50 senedir bu maçların hepsine gidiyorum. Böyle bir hakem faciasının yaşandığını hiç görmedim. Böyle bir hakem faciası görmedim. Trezeguet, Sacha'nın çenesine dirsek atıyor. Ne hakem farkında, ne VAR farkında, ne AVAR farkında. Denswil, Mertens'e tekme atıyor. Çorabı yırtıldı. Atak yapıyoruz, atağı kesiyor, lehimize faul veriyor. Ya arkadaş, avantaj diye bir şey var. Bu kadar senedir hakemsin. Hakem, ince ince Galatasaray’ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev bundan daha güzel yapılamaz, tebrik ediyorum. Bunca yıllık hakemsin, sözde! Muslera’ya kendi ceza sahası içinde sarı kart veriyorsun. Buraya dünya kadar yıldız futbolcu getirdik. İnsanları futbola doyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her türlü zorluğa katlanıyoruz. Böyle bir hakem çıkıyor, kendini yere atana faul çalıyor."

Maçın orta hakemi Attila Karaoğlan'a tepki gösteren Dursun Özbek, "Bir görev bundan daha güzel yapılamazdı! Atilla Karaoğlan'ı tebrik ediyorum. Birileri sezon başından işleri sıkı tutuyor. Daha 2. maçı oynuyoruz yahu!" ifadelerini kullandı.

"İki takım sahaya çıkmış. 5 dakika hakem beklendi. Ne oldu o sırada? Niye bu kadar geç kaldınız? Sizlere soruyorum. Böyle bir sahne gördünüz mü hiç? Muhteşem bir takım kuruyoruz. Yazık günah! İyi Futbol seyrettirmek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Gerçekten kötü bir hakem yönetimi vardı. Düzelmesi için konuşuyoruz!”