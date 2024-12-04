Dursun Özbek, TFF ve Fenerbahçe'yi hedef aldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in sözleri;

"Sayın Hacıosmanoğlu'na seçimlerde destek verdik. Bizde bir memnuniyetsizlik vardı. Rakiplerimiz de yapıdan bahsederek, Sayın Büyükekşi'nin bizim lehimize olduğundan bahsederek kendisini yıprattı. Sayın Hacıosmanoğlu'na bize verdiği, futbola verdiği vaatler çerçevesinde destek verme kararı verdik. Bugüne geldiğimizde Galatasaray Kulübü'ne karşı alınan tavırdan hiç memnun değiliz. Bu çok net."

"Prosedür böyle. Biz formamıza aldığımız bir reklam için TFF'ye yazı göndermek zorundayız. Bir haber portalı reklamı almıştık. Sponsorluk çıktığı günden itibaren bir yankılanması oldu olayın. Bu sefer federasyon bize bu sponsorla çıkamazsınız diye bir mektup gönderdi. Bunu niye söylüyorum? Sayın Başkan çıktığı yayında "biz zaten ilk mektupumuzda buna karşı olduğumuzu belirttik" dedi. Gönderdikleri ilk mektupta kararı bize bıraktıkları yazıyordu. Bundan karşı olduğu anlaşılır mı?"

"Rakiplerimizin şikayetiyle konu yargıya gitti. Biz de gittik, ifadelerimizi verdik. Konu ile ilgili yargı takipsizlik kararı verdi. Peki sonra ne oldu? Sayın Başkan bir programda 'Ne hikmetse yargı takipsizlik kararı verdi' dedi. Ne hikmetse ne demek? Bu kelimeden ne anlıyorsunuz? Sayın Başkan'a bu sözlerle yargı ve kulübü töhmet altında bırakmak yakışıyor mu? Bu aynı rakibimizin ağzı! Biz bunu kabul etmiyoruz! Rakibimizin ağzıyla konuşmaları, bizde soru işareti oluşturuyor."

"Endişe verici bir şey ortaya çıkıyor. Federasyon Başkanı bir katıldığı programda diyor ki Okan Hoca için; "Sen o hakeme ne dedin, bak göreceksin o maçına geliyor mu, gelmiyor mu?" Bir federasyon başkanı böyle intikamcı, rövanşist olur mu? Okan hoca zaten senin muhatabın değil. Evet o hakemi verdi. Sonuç, Eyüpspor maçı."

"Perşembe günü bir Avrupa maçı oynadık uzaktan deplasmanda geldik. TFF'ye yazı yazdık, perşembe oynayan rakiplerimizin pazartesi oynadığı gibi biz de bunu talep ettik. Özellikle futbolcu sağlığını dikkate aldık. 'Pazartesi valilik iki önemli maçı İstanbul'da oynatmak istemiyor. Pazartesi olmaz' dediler. O zaman 'Eyüpspor'a sorun ve salı gününe alın' dedik. Orada da yayıncı kuruluşun istemediğini söylediler. Yayıncı kuruluş ise böyle bir müracaatın olmadığını söyledi. Bütün bunlara ne gerek var."

"Sabıkalı bir hakem. Bu sezon başarılı değil. Trabzon'da Trabzonspor'u katletmiş. Bizim Kasımpaşa maçına gelmiş. Oradaki performansı iyi değil. Tabii bir takımı doğramanın çeşitli yolları var. İnce ince de doğrayabilirsiniz. Biz bu olguları göz önüne aldığımız zaman federasyondan memnun değiliz."

"Galatasaray'ın puanına göz dikenlerin gözünü çıkartırım. El sürenlerin elini kırarım. Bunu herkes böyle bilsin. Biz TFF'den memnun değiliz. Federasyonun geçmişteki tavırları, sergilediği tutum bizim hoşumuza gitmiyor. Biz kimseden bir ayrıcalık istemiyoruz. Aynı seçilirken söz verdikleri gibi Türk futboluna adaleti getirmeleri lazım."

"Söz verdiğini yapmayan kişinin artık orada oturmasına gerek yok. Adalet arayışı dışında bir talebimiz yok. Sözlerini yerine getiremeyeceklerse, bu TFF'ye de ihtiyaç yok."

"Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun. Yapı nedir ben bilmiyorum. Nasıl bir yapıdır ki; haftasonu oynadığımız maçlarda bu yapı kime çalışıyor? Bu yapının nasıl olduğunu, kim olduğunu söyleyen yok. Fenerbahçe maçından sonra Asbaşkan'larının konuşmasına baktığınız zaman; "Yapı var" diyor. Sonra 5-10 dakika Galatasaray konuşuyor."

"Başkanları geçen sene TFF Başkanı'nın içinden geçiyordu, sonra güzelleme yapıyordu. Şimdi aynı şeyi İbrahim Hacıosmanoğlu için yapıyor. Demek ki bu bir usul haline gelmiş. Aynı filmin tekrarı, konuşanlar değişti. Aynı filmi çevire çevire kamuoyunun önüne koyuyorlar. Arkadaş yapı varsa açıkla. Çok kişi şimdi yapı ile yalı kelimesini de karıştırıyor! Yapı varsa, net bir şekilde ortaya koyarsınız. Cesaretli olun kardeşim, açıklayın bu yapıyı."

"Böyle anlamsız içi boş tartışmalardan sıyrılıp yeşil sahalara inebilsek! Bir türlü rakibimizin sahalara geldiğini görmedim. Hep masada hesaplaşma, söylemlerle karşı tarafı yıpratma! Hep böyle bir şeyin içerisindeler! Bizim kozumuzu paylaşacağımız yer yeşil sahalar."

"Rakip takım başkanı 'Hakemleri gidin yumruk atın' falan dedi. Bunları söyledi mi? Bunları söyleyen bir kişi, yapı olduğunu söylüyorsa... Boşuna 'Yalılarda toplantılar oluyor' diye söylemiyorlar. Ben şahit olmadım ama bunlar piyasada konuşuluyor. Aldığımız çok vahim duyumlar var. Biz hala futbolun yeşil sahada kalmasını istediğimiz için şimdilik bunun kendimizde kalmasını istiyoruz. Geçen günlerde Trabzonspor bir bildiri yayınladı. 'Federasyonun hükmü yok' dedi. Biz de aynı şeyleri söylüyoruz. Yapı, yapı denen formatın oluşması için Fenerbahçe'nin Başkan'la yaptığı tipte görüşmeler yapması lazım."

"TFF ivedilikle sorunları halletmezse o koltukta oturmalarına gerek yok. Bundan sonra aynı tarafta değiliz. Onun için şimdi Oğuzhan Çakır'ı gönder bakalım. Bak o zaman nasıl oluyor işler."

"Seçim çağrısı benim insiyatifimde olan bir şey değil. Hacıosmanoğlu'na rahatsızlıklarımı kendim de ifade ettim. Kendisinden tatminkar bir cevap alamadım. Hacıosmanoğlu'nu desteklemiş birisi olarak, tavrından rahatsızlığımı ifade ettim. Uzun zamandır da kendisiyle görüşmüyorum."

"Bugüne kadar ki duyumlarımız ve uygulamalar çerçevesinde bizim TFF'ye güvenimiz kalmamıştır. Galatasaray mücadele takımıdır. Bütün maçlarımıza aynı hakemi gönderin, aynı VAR'ı koyun. VAR'daki o hakem de sabıkalı. Bizim mücadelemiz bundan sonra buna göre olacak. İyi niyetin dışına çıkmış yaklaşımlara karşı, ona göre devam edeceğiz. Sahadaki muameleyi bildiyse, Galatasaray bunların hepsinin altından kalkar."

"Bizim başarımızı kimse ne yapısıyla ne başka bir şeyiyle etkileyemez. Rakibimizin ağzıyla konuşuyorlar. Rakibimizden destek alıyor. Yeterki biz bundan emin olalım. Biz yine 5. yıldıza odaklı devam ederiz."

"Acun Ilıcalı benim muhatabım değil, olması da mümkün değil. Bahis konusuyla ilgili bizse çığırtkanlık yaparken, RTÜK'ten ceza almış bir kanalın sahibi. Açıklamalarına baktığınızda ne görüyorsunuz? Türkiye'deki en büyük takım Galatasaray. Satır aralarına girerseniz, hep bunun ezikliği var."

"Icardi, bütün Galatasaraylıların ve futbol kamuoyunun sevdiği bir figür. Herkes tarafından sevilen iki elin parmağını geçmeyecek insan vardır. Galatasaray, öyle vefasız ki Icardi'nin sözleşmesini donduracakmış. Öyle bir şey yok."

"Victor Osimhen, 100 yıllık Galatasaray gibi geldi ve uyum gösteriyor. Florya'daki tavırlarını görseniz. Burada bizim de payımız olduğunu düşünüyorum ve çok memnunum. Zaten bu atmosfere uyamayanlar, Galatasaray'da duramıyor. Bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek."

"Icardi'nin alternatifi var mı? Alternatifi olan birisi değil o. Devre arası transferleri itibariyle eksikliğini çektiğimiz noktalarda transfer yapacağız. Okan Hoca ile konuşuyoruz."

"Bankalar Birliği'nden çıkmamız farz. Bu konu için iki plan geliştirdik. A planına göre Florya'da oluşacak kaynak. 2,6 Milyar TL'lik borcun ödenmesi yönünde plan yürüyor. Evrakları hazırladık, ihaleye çıkacağız. Oradan gelecek parayla kapatabiliriz. B planı da geliştirdik. Onu bugün açıklayamıyorum, önümüzdeki günlerde açıklarım. Bir senede 1,5 Milyar TL'ye yakın faiz ödüyoruz. Türk futbolundaki bütün kulüpler bu faiz ödemesinden kurtulmalı. Bu faiz ödemesi olmasa, hiçbir şeye ihtiyacımız kalmaz."

"Devlete vergi borcumuzun olması mümkün değil! Üç ayda bir bütün kulüpler borçsuzlukla ilgili devletten, menajerlerden, oyunculardan ve kulüplerden borçsuzluk kağıdı alması lazım. Bir adama borcunuz varsa, adam 'Önümüzdeki ay ödenmesini kabul ediyorum' derse, UEFA nezdinde sorun olmaz. Devlet de aynı şekilde. Devlete olan ödemelerimizi zamanında yapmak istiyoruz. Kulübün bütün gelirleri konsorsiyum bankalarının hesaplarında toplanıyor. Önce vergi ödeniyor. Vergi için hesabından para kesiliyor ve blokeye alınıyor. Zaman zaman yapılandırma ihtiyacı duyuyoruz. Devlet babaya gidiyoruz ve 'Efendim sıkıştık. Yasal mevzuata göre yapılandıralım' diyoruz. Devlet kabul etmezse, ödemek zorundasınız. Devlet dairelerinden bu yazıyı alıp, UEFA'ya göndermeniz lazım. Aksi durumda maça çıkamazsınız. Devlete iki senede 3,5 Milyar TL vergi vermişiz. Sadece Galatasaray değil, diğer kulüpler de ödüyor."

"Birçok oyuncuma teklif var. Hiçbir oyuncumuzdan vazgeçme durumunda değiliz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, onların da kariyerleri için düşünceleri var. Kerem Aktürkoğlu en önemli oyuncularımızdan, çok da sevdiğim birisiydi. Kendisi gitmek istedi. Galatasaray'ın da memnun olması yaklaşımıyla anlaştık. Bir sonraki satıştan da pay alacağız."