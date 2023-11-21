Dursun Özbek ve Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra iki kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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21/11/2023

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Dursun Özbek ve Ali Koç PFDK'ya sevk edildi


TFF'nin açıklamasına göre hukuk müşavirliği, 17 Kasım'da kulüp resmi sitesinden yapılan açıklama nedeniyle Fenerbahçe Kulübünü ve başkan Ali Koç'u sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya gönderdi.

Hukuk müşavirliği aynı zamanda Ali Koç'u, 9 Kasım'daki Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle ayrıca PFDK'ya sevk etti.

Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek de 17 Kasım'da kulüp resmi sitesinde yer alan paylaşımdan dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline sevk edildi.​​​​​​​﻿

21/11/2023 20:15
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TAGS: Dursun Özbek ve Ali Koç PFDK’ya sevk edildi
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