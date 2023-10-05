Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yönelik konuştu.

Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün imzaladığı sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair açıklamalar yaptı. Rams Park'ta düzenlenen törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün bir televizyon programında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

"Hacivat-Karagöz orta oyununu hatırlattı"

"Ali Koç açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Divan Başkanı Uğur Dündar moderatör, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise konuktu. Ali Koç'un ithamlarının içeriğinden çok bu kompozisyona dikkat etmek lazım. Bugüne kadar sayın başkan tek başına çıkıp görüşlerini ifade ediyordu. Dün akşamki program bana Hacivat-Karagöz orta oyununu hatırlattı. Her şey önceden tasarlanmıştır Hacivat-Karagöz'de, belli replikleri vardır. Dün akşamki program da öyle oldu. Bitmek tükenmek bilmeyen ithamlar, iftiralar peşi sıra geldi. Ben artık bunun bir Hacivat-Karagöz oyunu seviyesine düştüğünü düşünüyorum ve daha fazla söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"İthamların doğruysa bu ithamların gerekçelerini de ortaya koymak lazım"

Herkesi itham eden ve eli kanlı terör örgütüyle ilişkilendirmeye çalışan bir başkan. İthamların doğruysa bu ithamların gerekçelerini de ortaya koymak lazım. Bizim işimiz yeşil sahada birbirimizi yenmeye çalışmak olmalı. Ali Koç'un yaptığı ithamların muhatabı çoğunlukla TFF. Benzer soruları TFF Başkanı'na da sormak gerekiyor. Sayın başkanla muhtelif toplantılarda birlikte oluyoruz. Ali Başkan'ın orada kullandığı ifadelerle, basın toplansıtısındaki ifadeleri arasında büyük çelişki var. Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkili olduğunu söylemekle neyi amaçlıyorsunuz. Bu konunun Türkiye'deki barışa ve Türk futboluna hiçbir fayda getirmediğini ifade etmek istiyorum."

"Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyarete gittik"

"Geçtiğimiz hafta 4 büyük kulübün başkanı olarak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyarete gittik. Konu kulüplerin mali yapısının nasıl düzeleceğiydi. Şöyle bir algı var, bu algıyı düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Kulüplerin gereksiz bir harcama içinde olduğu algısı var. Galatasaray olarak biz iyi transferler yapıyoruz. Kulüplerin istenen başarıyı yakalaması ve Avrupa'daki mücadelesi için bu gerekli. Galatasaray'ın daha önce yapılan yapılandırmak anlaşmasının esnetilmesi için de sayın bakanla müzakere ettik. Sayın bakana bu anlaşmadan çıkmak istediğimizi ifade ettim. Projelerimizi sayın bakana anlattım. Bu anlaşmadan çıkma arzusu olan tek kulüp Galatasaray. Geçmişte bu anlaşmanın faizinin çok uygun olduğu söylendi. Ama bugün geldiğimiz noktada bu durum da ortadan kalktı. Galatasaray bu anlaşmadan çıkmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hedefe emin adımlarla gidiyoruz ve çok kısa sürede çıkacağız."