Dursun teminata bağlandı

Lefkoşa'da meydana gelen zorla insan kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmail Dursun mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlı İsmail Dursun’un 17 Aralık 2021 tarihinde saat 17.30 raddelerinde aralarında yaşanan kız meselesi ile ilgili anlaşmazlık nedeni ile Eşref Can Çiçek'i Lefkoşa’da faaliyet gösteren Maça Kızı isimli eğlence mekânından, zorla, kullanmakta olduğu GN 270 plakalı salon araca bindirip Değirmenlik’te bulunan Beşparmak Dağyolu üzerinde araç içerisinde kendisini darp ederek, “Seni öldüreceğim” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, müştekinin polisi aramak istemesi üzerine, elindeki Xiaomi Note 8 pro marka cep telefonunu zorla alarak soygun suçunu işlediğini anlattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 8 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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21/12/2021 14:15