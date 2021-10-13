Dürü Çoban anısına klasik otomobil slalom yarış yapıldı

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13/10/2021

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Dürü Çoban anısına klasik otomobil slalom yarış yapıldı

Güzelyurt Klasik Araçlar Derneği her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dürü Çoban anısına klasik otomobil slalom yarışı 10 Ekim pazar günü saat 11:00 da Güzelyurt Belediye Düğün parkı önünde  Güzelyurt Belediye başkanı startını verdi. Yarışa 75 araç katıldı. Yarış her yıldan daha fazla bir katılım ve seyirci katılıldı, festival havasında geçti  klasik otomobil slalom yarışı 8 kategoride yarışıldı. 

  0-1200 cc kategori

1.İbrahim Yücebaş 2.33

2.Tünay Aydın 2.44

3.Bora Mesutoğlu 2.50

1200cc-1500cc

1.Erdoğan Aşık 2.17

2.Hüseyin Gümüşok 2.20

3.Ali Köroğlu 2.23

1501-1800 cc

1.Ali Güran Tahsin 2.25.323

2.Tahir Kıbçak 2.25.637

3.Yıldıray Uzmaner 2.27

1801-2100

1.Arcan Yiğit 2.17

2.Ömer Ataçağ 2.22

3.Mehmet Adalı 2.25

2101-2400 cc

1.Hüseyin Akdoğdu 2.36

2.Mustafa Dallı 2.44

3.Mustafa Şenyurt 2.48

2401 cc Üstü

1.Taner Gerçel 2.24

2.Erman Balkay 2.34 510

3.Tahir Selviler 2.34 572

Süper klasik

1.Halil Yiğit 2.59

2.Ali Çoban 3.01

3.Ahmet Sakinoğlu 3.07

Bayanlar

1.Birgül Kocalı 3.02

2.Feyza sağar 3.17

3.Alev Ataçağ

13/10/2021 13:39
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TAGS: Güzelyurt Klasik Araçlar Derneği, Dürü Çoban
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