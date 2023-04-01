Durum ciddi: iPhone’lar Avrupa’da yasaklanabilir!

Apple, iPhone 15 serisinde Type-C şarj bağlantısını kullanmaya başlayacak. Fakat AB'nin hoşuna gitmeyen ciddi bir durum söz konusu.

Avrupa Birliği tarafından geçtiğimiz dönemde alınan karar, teknoloji şirketlerine akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı saat gibi tüm ürünlerde USB Type-C şarj bağlantı noktasını kullanmasını zorunlu kılıyor. Apple, bu duruma çok sıcak bakmasa da mecburi olarak kabul etti. Hatta önümüzdeki eylül ayında tanıtılacak iPhone 15 modelleri Type-C şarj giriş yuvasını kullanacak. Fakat kimsenin fark etmeyeceğini umarak AB’nin hoşuna gitmeyen bir adım attı.

iPhone 15, hızlı şarj için sadece Apple’ın Type-C kablolarını tanıyacak!

Apple, görünürde Avrupa Birliği’nin Type-C şarj bağlantı noktası kuralını yeni çıkacak iPhone 15 serisinde uygulayacak olsa da aksesuar ürünlerinde müşterilerin kendisine bağlı kalmasını istiyor. Bu nedenle Apple MFI olarak bilinen lisanslı ürünleri cihazların tanımasını sağlayacak.

Son birkaç aydır karşılaştığımız sızıntılar Apple bu hamleyi yapacağını doğruluyor. Bunun sonucunda Apple MFI lisansı olmayan Type-C kabloları iPhone’ları hızlı şarj edemeyecek. Aynı zamanda veri aktarımını da USB 2.0 seviyesine kadar düşürecek.

Yani direkt olarak Apple’dan alınmayan veya lisanslı olmayan kablolar iPhone’ları hem yavaş şarj edecek hem de veri aktarım hızı çok düşük olacak. Bunu yalnızca önümüzdeki yıl satılacak cihazlar için düşünmememiz gerekiyor.

Zira şu anda neredeyse her evde en az birkaç adet USB Type-C kablosu bulunuyor. Üstelik bunların bir kısmı 200W’a kadar hızlı şarj ve yüksek veri aktarım hızını destekleyen oldukça pahalı ürünler. Fakat hiç birinde Apple MFI lisansı olmadığı için hepsi birkaç dolarlık sahte kablolarla eşdeğer duruma düşecek.

Tabii Avrupa Birliği bu durumun farkında. Hatta Malta’nın Avrupa Parlamentosu üyesi Alex Agius Saliba, Apple’ın yapmaya çalıştığı şeyin büyük bir aldatma olduğunu ve AB’nin tek tip şarj cihazı kuralını çiğnediğini dile getirdi.

Şu anda taraflar arası görüşmeler devam ediyor. Fakat Apple almış olduğu bu kararı AB Parlamentosu’na onaylatmayı başaramazsa iş iPhone modellerinin satışının yasaklanmasına kadar gidebilir. Zira Apple’ın en başında Type-C’ye geçişi de bu karardan kaçınmak içindi.

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01/04/2023 17:42