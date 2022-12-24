Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun kötüye gittiği duyuruldu. Pele'nin kızı Kely Nascimento, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hala mücadele ediyoruz ve inancımızı koruyoruz. Birlikte bir gece daha" ifadelerini kullandı.

Pele'nin Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki futbolcunun kanserinin ilerleme gösterdiği, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

"BİRLİKTE BİR GECE DAHA"

Pele'nin kızı Kely Nascimento, sosyal medya hesabından cuma-cumartesi gecesi babasıyla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Kely Nascimento, "Hala mücadele ediyoruz ve inancımızı koruyoruz. Birlikte bir gece daha" ifadelerini kullandı.

NOEL'İ HASTANEDE GEÇİRECEKLER

Pele'nin kızı Kely Nascimento, bu yıl Noel'i evde geçiremeyeceklerini ve doktorlarla yaptıkları değerlendirmenin ardından hastanede kalmanın daha iyi olacağına karar verdiklerini söylemişti. Eylül 2021'de kalın bağırsağından tümör alınan Pele'nin kanserinin, bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

Düzenli tedavi gören ve geçen ay kemoterapi uygulaması için yeniden hastaneye kaldırılan efsane futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu aktarılmıştı. Bu ayın başlarında ise Pele'nin kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı açıklanmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliği taşıyor.

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24/12/2022 18:50