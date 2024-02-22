Sahte Diploma Soruşturması Mütevelli Heyetine sıçradı

Sahte Diploma Soruşturması Mütevelli Heyetine sıçradı

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22/02/2024

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Sahte Diploma Soruşturması Mütevelli Heyetine sıçradı

Sahte diploma soruşturmasında polis ek tutuklamalarda bulundu. Soruşturma bu kez Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ne sıçradı. 

Geçmişte Eğitim Bakanlığı yapan, eski Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt milletvekili, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü pozisyonunda çalışan Meray Dürüst, üniversitede yürütülen sahte diploma soruşturması bağlamında tutuklandı.
Kemal Dürüst'ün mütevelli heyeti üyeliğinin yanı sıra başkan vekili de olduğu biliniyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Dürüst çiftinin, yarın yargı önüne çıkarılmaları öngörülüyor.
 

22/02/2024 14:50
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TAGS: haber, kıbrıs
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