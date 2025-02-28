Dürüst soruşturmaya dahil edildi…

Bahadır AYNA

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde Polis Müdürü Barış Sel’in “Sahte diploma” davasında yeni bir gelişme yaşandı. Üniversitenin küçük ortağı ve davanın sanığı Serdal Gündüz’ün cezaevinde yazdığı “Mahmut Barış Sel” başlıklı yazılar kapsamında polis, eski ulaştırma bakanı Kemal Dürüst hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gündüz, yazısında Kemal Dürüst ile Barış Sel’in sık sık görüştüğünü bir görüşmede Sel’in “Diplomaya acil ihtiyacım” var dediğini yazdı. Ayrıca Gündüz, kendisinin Barış Sel’in derslere girmemesi nedeniyle diploma alamayacağını ifade ettiğini ancak Kemal Dürüst’ün “Kendisi polis müdürü. Yardımcı olalım, diplomasını verelim ve mezun edelim” dediğini yazdı. Söz konusu yazılı metin mahkemeye emare olarak sunulurken polis Kemal Dürüst hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.