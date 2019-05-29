Düşen asansörden nasıl kurtulunur?

Düşen asansörden sağ kurtulmak için birçok yöntem olduğu iddia edilir. Tam asansör düşmek üzereyken zıplamak, kenarlara sıkı sıkı tutunmak, yere yatmak, yukarı tırmanmak ve daha nice fikirler… Peki düşen asansörde zemine çakılmadan önce sağ kurtulmak için ne yapmak gerekiyor?

Asansör kazalarının çoğu aslında halat kopması sebebiyle meydana gelir. Yere çakılma durumunda, birey de tabana çarpar ve yara alır. Kabin yere çakıldığında meydana gelen şiddet kemikleri etkilemese bile organlar büyük ihtimalle zarar görecektir.

Yumuşak dokulu organların zarar görmemesi için ne yapmak gerekir?

İskelet sisteminde kemiklerin içinde korunan yumuşak dokulu organların düşüş şiddetinden darbe almasını engellemek için en önemlisi duruş pozisyonunu doğru seçmek.

Bunun için en doğrusu, ne ayakta durmak ne de zemine çakılmadan hemen önce zıplamak. Düşüş anından az hasarla kurtulmak için zemine cenin biçimde yatmalısınız. Kendinizi elinizden geldiği kadar toplayıp küçülmeye, mümkün olduğu kadar az alan kaplamaya çalışmalısınız.

Bunları yaparken dikkat edilmesi gereken ayrıntılar da mevcut. Ellerinizle başınızı, kollarınızla da vücudunuzu destekleyecek şekilde toparlanmalısınız. Bu pozisyon olabildiğince yara alma ihtimalinizi azaltacaktır.