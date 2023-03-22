Düşen dev kaya yolu kapattı
Bitlis - Tatvan kara yolu, düşen dev kaya nedeniyle kapatıldı. Ekiplerin, çalışmasıyla yol temizlenip, yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
22/03/2023
Kentte etkili olan yağmurın ardından bugün öğle saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolunun kenarında, dev bir kaya parçası yerinden koptu.
Dev kaya yol kenarına düşerken, bazı parçalar da yola savruldu.
Bu sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.
Yol ulaşıma kapatılırken, bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı.