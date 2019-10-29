Düşen Uçağın Enkazı...
Geçitkale Havalimanı’nda iki kişinin yaşamını yitirdiği eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın enkazı basına gösterildi.
29/10/2019
HK
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Geçitkale Havalimanı’nda iki kişinin yaşamını yitirdiği eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın enkazı basına gösterildi.
Geçitkale Havalimanı’nda pistin yanına düşen uçağın kokpiti tamamen yandı.
Kaza sonrası polis kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemi aldı ve kaza alanını girişe kapadı.
Türkiye Cumhuriyetinden yarın gelecek teknik ekibin incelemelerinin ardından kazanın sebebi belli olacak.