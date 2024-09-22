Düşerek ağır yaralanan Cevat Afşin yoğun bakımda

ads ads ads ads
22/09/2024

ads
Düşerek ağır yaralanan Cevat Afşin yoğun bakımda

Gazimağusa’da sakin 49 yaşındaki Cevat Afşin, henüz tespit edilemeyen bir yerden ve yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Afşin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polis bültenine göre, Cuma gecesi 23.00 ile dün sabah 07.15 saatleri arasında meydana gelen olayda, Gazimağusa’da sakin Cevat Afşin (E-49), alkollü içki tesiri altında olduğu sırada kaldığı binadan çıktıktan sonra henüz tespit edilemeyen bir yerden ve yükseklikten düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Afşin, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Nöroloji Yoğun Bakımın servisinde müşahede altına alındı.

22/09/2024 09:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Düşerek ağır yaralanan Cevat Afşin yoğun bakımda
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.