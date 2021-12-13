Düşerek hayatını kaybeden kişinin İngiliz vatandaşı olduğu açılandı!

Beşparmak bölgesinde bugün hayatını kaybeden kişinin 41 yaşındaki Steven Hare’nin İngiliz vatandaşı olduğu açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada Hare’nin ülkede turist olarak bulunduğu ve yürüyüş yaptığı esnada düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Beşparmak dağlarının kuzey alt kısmında dağ yürüyüşü yapan Steven Hare’nin 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti aktarılmıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide olay bugün 12.30 sıralarında meydana geldiği James Swanson ile dağ yürüyüşü yapan Steven Hare’nin, dengesini kaybederek kayalıklardan yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düştüğü ifade edilmişti.

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13/12/2021 17:28