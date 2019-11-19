Düşes küçük prensle müzik dersinde

Üç çocuk annesi Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın en küçük çocuğu Prens Louis müzik derslerine başladı. Henüz bir yaşında olan Prens Louis, çocuklar için oluşturulan müzikal oyun grubuna giderek başka çocuklarla sosyalleşiyor.

Mail on Sunday’in haberine göre haftalığı 15 dolar olan müzikal oyun grubuna ebeveynler de katılıyor. Dolayısıyla Kate Middleton da diğer anneler gibi bebeğinin yanında şarkı söylüyor ve dans ediyor.

Prens Louis’in gittiği okul, İngiltere’de 23 yıldır 3 aylıktan 4 yaşına kadar olan çocuklara müzik eğitimi veriyor. Şarkı söylemeye, vurmalı enstrümanlar çalmaya odaklanılan derslerde ebeveynler de çocuklarıyla bir daire oluşturarak şarkı söyleyip dans ediyor.

37 yaşındaki Middleton ilk kez bir çocuğunu grup derslerine götürmüyor. Geçen yıl da 4 yaşındaki kızı Prenses Charlotte’ı bir dans okulunda bale derslerine yazdırmıştı.

Düşes, sık sık Londra’daki Thomas’s Battersea adlı okula giden Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki oğlu Prens George’u okuldan alıyor ve okuldaki ebeveyn etkinliklerine katılıyor.

19/11/2019 16:09