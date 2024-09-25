Düşmemek için elektrik telini tuttu, akıma kapıldı: Yoğun bakımda
25/09/2024
Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde dün saat 13.00 sıralarında yol kenarında bulunan bir reklam panosu üzerinde çalışan Mehmet Reşit IŞIK (E-37), reklam panosunun brandasını gerdiği sırada dengesini kaybederek yere düşeceği esnada, yere düşmemek için pano üzerinden geçen elektrik telini tutması sonucu, elektrik akımına kapılarak yere düşüp yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Işık, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar olması nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.25/09/2024 14:32