Düştükçe düşüyor! Petrol piyasası Ocak ayı fiyatlarına döndü

Fed’in sıkılaştırma politikalarının yakıt tüketimini azalttığına dair endişeler nedeniyle petrol fiyatları Eylül ayının girmesiyle yüzde 3,5 oranlarında geriledi. Eylül ayı itibarıyla Fed, bilanço küçültmede aylık 95 milyar dolar (hazine tahvilleri için 60 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 35 milyar dolar) seviyesine çıktı.

ÇİN TALEBİ DAHA DA AZALTTI

Batı’nın yanı sıra Çin'in petrol talebi de durgunlaştı. Mali sıkıntılar ve sıfır COVID-19 kısıtlamalarının işletmelere zarar vermeye devam etmesiyle fabrika faaliyetlerinin azalması sonucu petrol daha fazla geriledi.

Son olarak Çin’in güneydeki teknoloji merkezi Shenzhen, vakalar artmaya devam ettikçe COVID-19 önlemlerini sıkılaştırdı. Şehrin en kalabalık bölgesi Baoan'da büyük etkinlikler ve kapalı eğlenceler üç gün süreyle askıya alındı.

DOLAR ENDEKSİ BASKIYI GÖSTERİYOR

ABD verileri güçlü bir ekonomiye işaret ederek Fed'e faiz oranlarını yükseltmek için daha fazla alan verdi. Dolar endeksi ardından son 37 yılın rekoruna gözünü dikti. Daha güçlü bir dolar, dolar fiyatlı petrolü diğer para birimlerinin sahipleri için daha pahalı hale getiriyor. Böylece talebin azalması durumunu getiriyor.

İRAN PİYASAYA GERİ DÖNÜYOR

İran, 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma olasılığı konusunda ABD ve AB ile dolaylı görüşmelerde bulunuyor. Bir anlaşma olması durumunda, ABD, 2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerika'yı anlaşmadan çektiğinde yeniden uyguladığı İran petrol endüstrisi ve ihracatına yönelik yaptırımları eninde sonunda kaldıracak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanmasını umduğunu söyledi.

BRENT PETROL 91-92 DOLAR BANDINDA

Gelişmelerle Brent petrol dün akşam saatlerinde 91,99 dolar seviyelerine kadar gerileyerek Ocak ortasındaki fiyatlarını gördü. Saat 09:00 itibarıyla Brent petrol 93,81 dolar fiyatında bulunuyor. ABD Batı Teksas Tipi (WTI) ham petrol fiyatları aynı dakikalarda 87,8 dolar seviyesinde yer alıyor.

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02/09/2022 09:36