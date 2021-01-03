Düşük ışıklı fotoğrafçılık rekoru kırılmaya hazır

Düşük ışıkta fotoğrafçılığın ilk kuralı, her zaman daha fazla ışık istemektir. Akıllı telefon üreticileri, kullanıcıların düşük ışıkta daha iyi fotoğrafçılık sonuçları elde etmelerine yardımcı olmak için çekime daha fazla ışık almanın birçok akıllı yolunu buldu.

Bu yollardan biri, kameranın çeşitli pozlama seviyelerinde hızlı bir şekilde birden fazla görüntü çekmesini sağlayan.ve ardından bunları yapay zeka ile birleştirerek tek bir görüntü oluşturan Gece modunun eklenmesidir.

Huawei Mate 40 Pro aynı zamanda Gece modunu sunsa da esas farkı yaratan unsurlar, sahip olduğu ana ve ultra geniş kameraları. Geceleri parkta gezintiye mi çıkıyorsunuz? HUAWEI Mate 40 Pro ile yol boyunca güzel çiçeklerin fotoğraflarını çekmek için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz.

RYYB filtre ile daha net fotoğraflar

Super Sensing Geniş Kameranın içinde, RYYB renkli filtre dizisine (CFA) sahip 1 / 1,28 inç büyük bir sensör bulunur. Bu sensör boyutu önemlidir, çünkü daha büyük bir sensör, Huawei’nin daha parlak ve daha ayrıntılı görüntülere dönüşen daha fazla ışık algılama özelliği için kameraya daha fazla.piksel sığdırması anlamına gelir.

Bir de Mate40 Pro’nun, RGGB CFA ile donanmış akıllı telefonlardan yüzde 40 daha fazla ışık yakalamasını sağlayan RYYB CFA özelliği var. Bu tek başına, Huawei’nin düşük ışık koşullarında lider kamera performansını açıklamada yeterli oluyor. Bu özellikler bir araya geldiğinde HUAWEI Mate40 Pro’yu en iyi fotoğrafçılık arkadaşınız yapar.

Donanım ve yazılım optimizasyonları sayesinde Mate40 Pro, konu arkadan aydınlatılmış olsa bile açıkça çok daha parlak ve çok daha iyi bir portre üretir.

Düzgün aydınlatmanın olmaması, otofokus alanında birçok akıllı telefonu da zorlamaktadır. Yeterli ışık olmadığında, akıllı telefonların kullandığı ortak odak teknolojileri, aydınlatmaya olan bağımlılıkları nedeniyle mücadele etme eğilimindedir. HUAWEI Mate40 Pro, aydınlatma yetersiz olduğunda.bile hızla odaklanmak için piksel gruplama ile PDAF’ı tamamlayan Huawei’nin Tam Piksel Octa PD Otomatik Odaklama teknolojisini kullanır.

Ultra Wide Cine Kamera neler sunuyor?

Ultra Vision Cine Kamera sisteminin bir parçası olarak dahil edilen Ultra Wide Cine Kamera, diyagonal olarak 1 / 1,53 inç ölçülerinde büyük bir sensöre sahip. Lens ayrıca daha fazla ışık alımına izin veren f / 1.8’de geniş bir diyafram açıklığına da sahip.

Favori fotoğrafçılık uygulamalarınızın Mate40 Pro’da bulunmadığından endişeleniyor olabilirsiniz. Bu endişeleri bir kenara bırakın. Huawei, uygulama ekosistemini oluşturmada güçlü ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Huawei’nin AppGallery platformu, dünya çapında en büyük üç uygulama pazarından biri olarak kullanıcılara çok sayıda popüler uygulama sunuyor. Ayrıca AppGallery’i uygulama arama konusunda tamamlayan, Huawei’nin resmi arama motoru Petal Search de var. Artık 170’ten fazla ülke ve bölgede ve 50’den fazla dilde kullanılabilen Petal Search, kullanıcılara en sevdikleri uygulamaları, haberleri, videoları, resimleri, alışverişleri, seyahatleri, uçuşları, yerel işletmeleri ve daha.fazlasını hızlı ve kolay bir şekilde bulur. Huawei kullanıcıları Instagram, Facebook, WhatsApp ve Zoom dahil olmak üzere Petal Search’teki en popüler uygulamaları kolayca indirebilirler.

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03/01/2021 15:10