Düşük miktardaki hava kirliliği bile gençlerde kalp hastalığı riskini artırıyor

ABD’de yapılan yeni bir çalışma düşük düzeydeki hava kirliliğinin bile gençlerdeki düzensiz kalp atışı ritmi düzensizliği (aritmi) riskini artırdığını gösterdi. Kalp hastalığı ve ani ölüm riskini artırabilen bu düzensizliklerin, düşük kirli havada bile gençlere zarar verebildiği görüldü.

ABD'li doktorlar, 24 saatlik periyotlar boyunca 300'den fazla sağlıklı ABD'li gencin kalp aktivitesini ve soluduğu havayı izledi. Araştırmacılar, havadaki PM2.5 adı verilen daha yüksek ince partikül konsantrasyonlarının, önümüzdeki iki saat boyunca düzensiz kalp atışı riskini artırdığını buldu. Benzer etkiler daha önce yaşlı erişkinlerde de bulunmuştu.

Journal of the American Heart Association adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, "Bildiğimiz kadarıyla, bu, PM2.5 hava kirliliği ile kardiyak aritmiler arasındaki ilişkiyi sağlıklı ergenler arasında bildiren ilk çalışmadır" diye yazdı.

Diğer taraftan endüstriyel faaliyetler ve fosil yakıtlarla çalışan araçlar PM2.5'lerin veya 2,5 mikrondan küçük parçacıkların ana kaynaklarını oluşturuyor. Bu maddeler, bir kez solunduğunda, akciğerlerin derinliklerine ve hatta hastalığa neden olan iltihaplanmaya neden oldukları kan damarlarına ulaşabiliyorlar.

Penn State College of Medicine'deki çalışmanın başyazarı Dr. Fan He, sağlıklı gençlerin genellikle kardiyovasküler hastalıklar için düşük risk olarak kabul edildiği göz önüne alındığında sonuçların çarpıcı olduğunu söyledi.

The Guardian'a konuşan Fan He, "Bulgularımız, hava kirliliğinin aritmileri tetikleyebileceğini ve gençler arasında ani ölümlerine neden olabileceğini gösteriyor" dedi.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Araştırmacılar, 6 ila 12 yaşları arasındaki 322 sağlıklı çocuğun üzerinde hava kirliliğin etkisini 7 yıl boyunca inceledi. Katılımcılara, içeride veya dışarıda, hareketsiz veya aktif olmalarına bakılmaksızın 24 saat boyunca taşımaları için kalp monitörleri ve mobil hava örnekleme kitleri verildi.

Monitörler, iki tür aritmi yakaladı. Biri kalbin üst odacıklarının erken kasılmasıyla, diğeri ise alt odacıkların veya karıncıkların erken kasılmasıyla oluştu. Semptomlara neden olmadıkça nadiren tedavi edilmekle birlikte, damarlarda yaşanan erken kasılmaların, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kalp krizi, felç, kalp yetmezliği ve ani kalp ölümü riskini artırabileceği kaydedildi.

Rapora göre, PM2.5'te her metreküp başına her 10 mikrogram artış için maruziyetten sonraki iki saat içinde kalbe giden damarlarda erken kasılma riski yüzde 5 arttı.

Dr He, etkinin metreküp başına ortalama 17 mikrogram günlük PM2.5 seviyesinde bile görülmesinin "endişe verici" olduğunu söyledi. Metreküp başına günlük ortalama 35 mikrogram seviyesi, düşük seviyeli kirlilik olarak kabul ediliyor.

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15/09/2022 17:48