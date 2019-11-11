Düşük Tansiyon (Hipotansiyon) Teşhisi ve Tedavisi

Düşük Tansiyon Teşhisi

Düşük tansiyon için “Eğim masa testi (Tilt Testi)” uygulanmaktadır. Tilt testinde ayağa kalkmayı taklit etmek için hasta vücut pozisyonunu yataydan dikeye ayarlayan bir masa üzerine yatırılır ve beyin sinyallerine bakılır. Eğer hatalı beyin sinyalleri düşük tansiyona neden oluyorsa tedavi için doktor öneriler sunar.

Düşük tansiyon testinde amaç, altta yatan nedeni bulmaktır. Tıbbi geçmişinizi anlamanın yanında, fiziksel bir muayene yaptırıp tansiyonunuzu ölçmenin yanı sıra doktorunuz aşağıdakileri de önerebilir:

Kan Testleri

Kan testi genel sağlığınız hakkında bilgi sağlayabilir, düşük kan şekeriniz (hipoglisemi), yüksek kan şekeriniz (hiperglisemi veya diyabet) veya düşük kan hücresi sayımı (anemi), normal kan basıncından düşük olabilir.

Elektrokardiyogram (EKG)

Bu ağrısız, noninvaziv test sırasında, göğsünüzün, kollarınızın ve bacaklarınıza yumuşak, yapışkan yamalar (elektrotlar) bağlanır. Parçalar, kalbinizin elektrik sinyallerini algılarken, bir makine bunları grafik kağıda kaydeder veya bir ekranda görüntüler.

Doktorunuzun ofisinde gerçekleştirilebilen bir EKG, kalp ritmindeki düzensizlikleri, kalpteki yapısal anormallikleri ve kalp kasında kan ve oksijen kaynağı ile ilgili sorunları tespit eder. Kalp krizi geçirip geçirmediğinizi söyleyebilir.

Kalp ritmi anormallikleri gelir ve gider ve EKG onları bulamayabilir. Günlük rutininizi yaparken kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmek için 24 saatlik bir Holter monitör takmanız istenebilir.

Ekokardiyogram; göğsünüzün bir ultrasonunu içeren bu noninvaziv muayene, kalbin yapısının ve işlevinin ayrıntılı görüntülerini gösterir.

Ultrason dalgaları iletilir ve ekoları vücudunuzun dışında tutulan dönüştürücü adı verilen bir cihazla kaydedilir. Bir bilgisayar, video monitöründe hareketli görüntüler oluşturmak için dönüştürücüden gelen bilgileri kullanır.

Stres Testi

Düşük tansiyona neden olabilecek bazı kalp problemleri, kalbin dinlenmede olduğu zamandan ziyade daha fazla çalıştığı zaman teşhis edilmesi daha kolaydır. Stres testi sırasında muhtemelen bir koşu bandında yürüyecek veya başka bir egzersiz yapacaksınız. Egzersiz yapamıyorsanız, kalbin daha fazla çalışmasını sağlamak için doktorunuz size ilaç verilebilir.

Kalbin daha fazla çalıştığı zaman, kalbiniz elektrokardiyografi veya ekokardiyografi ile izlenecektir. Aynı zamanda kan basıncınız da izlenebilmektedir.

Valsalva Manevrası

Bu noninvaziv test, bir tür derin nefes alma döngüsünden sonra, kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı analiz ederek otonom sinir sisteminizin işleyişini kontrol eder: Derin bir nefes alır ve sonra havayı dudaklarınızdan dışarı bırakmaya çalışırsınız, bir balonu şişirmek gibi.

Eğim Tablosu Testi

Ayakta kan basıncınız düşükse veya hatalı beyin sinyallerinden (nöropatik hipotansiyon) varsa, bir eğim tablosu testi vücudunuzun pozisyondaki değişikliklere nasıl tepki verdiğini değerlendirebilir.

Test sırasında, vücudunuzun üst kısmını yükseltmek için eğimli bir masa üzerinde uzanırsınız, bu hareketleri yataydan ayakta duruşa kadar taklit eder.

Düşük Tansiyon Tedavisi

Semptomlara neden olmayan veya sadece hafif semptomlara neden olan düşük tansiyon nadiren tedavi gerektirir.

Semptomlarınız varsa, tedavi altta yatan nedene bağlıdır. Örneğin, düşük tansiyon ilaçlardan kaynaklandığında, tedavi genellikle ilacın değiştirilmesi veya durdurulması veya dozun düşürülmesini içerir.

Düşük tansiyona neden olan şey net değilse veya tedavisi yoksa, amaç tansiyonunuzu yükseltmek ve belirtileri ve semptomları azaltmaktır. Yaşayışınıza, yaşınıza, sağlığınıza ve sahip olduğunuz düşük tansiyonun türüne bağlı olarak, birkaç şekilde tedavi edebilirsiniz:

Daha Fazla Tuz Kullanımı

Uzmanlar genellikle diyetinizde tuzun sınırlanmasını önerir çünkü sodyum bazen tansiyonu yükseltebilir. Düşük tansiyonu olan insanlar için bu iyi bir şey olabilir.

Ancak fazla sodyumun özellikle yaşlı erişkinlerde kalp yetmezliğine yol açabileceği için, diyetinizdeki tuzu arttırmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca tuz kullanırken sofra tuzu yerine deniz tuzu tercih etmelisiniz. Bu konuda Sole‘de size yardımcı olacaktır.

Daha Fazla Su Tüketimi

Sıvılar kan hacmini arttırır ve hipotansiyon tedavisinde önemli rol oynayan dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur.

Sıkıştırma Çorapları

Variköz venlerin ağrısını ve şişmesini rahatlatmak için yaygın olarak kullanılan elastik çoraplar, bacaklarınızdaki kanın birikmesini azaltmaya yardımcı olabilir.

İlaçlar

Ayağa kalktığınızda oluşan düşük kan basıncını tedavi etmek için birkaç ilaç kullanılabilirsiniz. (ortostatik hipotansiyon). Örneğin, kan hacminizi arttıran ilaç fludrokortizonu, genellikle bu düşük tansiyon formunu tedavi etmek için kullanılır.

Doktorlar genellikle kronik ortostatik hipotansiyonu olan kişilerde ayakta kan basıncı düzeylerini yükseltmek için midodrine (Orvaten) ilacını kullanırlar. Kan damarlarınızın genişleme yeteneğini kısıtlayarak çalışır, bu da kan basıncını arttırır.

Yaşam Tarzı ve Doğal İlaçlar

Düşük tansiyonunuzun nedenine bağlı olarak, semptomları azaltabilir veya önleyebilirsiniz.

Daha Fazla Su, Daha Az Alkol

Alkolü ılımlı bir şekilde içiyor olsanız bile, susuz kalıyor ve kan basıncınızı düşürüyor olabilirsiniz. Öte yandan su, dehidrasyonla savaşır ve kan hacmini artırır.

Sağlıklı Beslenme

Kepekli tahıllar, meyveler, sebzeler, yağsız tavuk ve balık gibi çeşitli gıdalara odaklanarak, sağlığınız için gereken tüm besinleri alın.

Doktorunuz daha fazla tuz tüketmenizi öneriyor, ancak tuzdan hoşlanmıyorsanız, doğal soya sosu kullanmayı deneyebilirsiniz.

Vücudunuzun Pozisyonlarına Dikkat Edin

Yavaş hareket etmeye çalışın ve bacaklarınızın üzerine oturmayın.

Sabahları yataktan kalkmadan önce bir kaç derin nefes alın ve aniden kalkmak yerine yavaş yavaş oturarak kalkın. Yastığınızın hafifçe yüksek olması da, yer çekiminin etkileriyle savaşmaya yardımcı olabilir.

Ayaktayken semptomlar artmaya başlarsa, kalçalarınızı sıkıp öne doğru eğilin veya ayağınızı bir sandelyeye dayayıp eğilebildiğiniz kadar öne doğru eğilin. Bu manevralar kan akışınızı bacaklarınızdan kalbe doğru hareket ettirir.

Küçük, Az ve Düşük Karbonhidratlı Yemekler Yiyin

Yemeklerden sonra kan basıncının hızla düşmesini önlemek için günde birkaç kez küçük porsiyonlar yiyin ve patates, pirinç, makarna ve ekmek gibi yüksek karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durmaya çalışın.

Doktorunuz ayrıca, tansiyonu geçici olarak yükseltmek için kafeinli kahve veya çay ile yemeklerinizi tavsiye edebilir. Ancak kafeinin başka sorunlara neden olabileceğinden, daha fazla kafeinli içecek içmeden önce doktorunuza danışın.

Doktor Randevunuz için Hazırlık

Tansiyonunuzun kontrol edilmesi için özel bir hazırlık yapılmasına gerek yoktur. Doktorunuzun tavsiyesi olmadan tansiyonunuzu etkileyebileceğini düşündüğünüz ilaçları almayı bırakmayın.

Doktor randevusu alırken size yardımcı olacak bazı bilgiler:

Doktora Gitmeden Önce Neler Yapabilirsin?

Küçük bir liste hazırlayabilirsin:

Semptomlar, düşük tansiyon ile ilgili olan semptomlar meydana geldiklerinde.

Aile öyküne bakabilirsin, ailenizde düşük tansiyonlu kişilerin olması.

Kullandığınız ilaçlar , ilaç dozları da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar, vitaminler veya diğer takviyeler

ilaç dozları da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar, vitaminler veya diğer takviyeler Doktorunuza sormanız gereken sorular

Düşük Tansiyon İçin Doktorunuza Sormanız Gereken Temel Sorular:

Semptomlara veya bu durumuma neden olan nedir?

Semptomların veya durumun diğer olası nedenleri nelerdir?

Hangi testlere ihtiyacım olacak?

En uygun tedavi nedir?

Düşük tansiyon için ne sıklıkla taranmalıyım?

Başka sağlık durumum var. Onları birlikte nasıl en iyi şekilde yönetebilirim?

Takip etmem gereken kısıtlamalar var mı?

Bir uzmana danışmalı mıyım?

Hastalık hakkında yeterli bilgileri nereden alabilirim? Hangi web sitelerini önerirsiniz?

Başka soru sormaktan çekinmeyin.

Doktorunuzdan Ne Beklemeli?

Doktorunuz size aşağıdaki soruları sorma olasılığı taşır:

Semptomların sürekli mi yoksa arada sırada mı?

Semptomlarınız ne kadar şiddetli?

Belirtilerinizi iyileştirecek her hangi bir şey var mı?

Ne olursa, belirtileriniz kötüleşir?

Aile öykünüz ve kalp hastalığınız var mı?

Kaynak:Düşük Tansiyon (Hipotansiyon) Teşhisi ve Tedavisi

11/11/2019 10:01