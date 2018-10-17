Düşüklüğü ve yüksekliği ciddi belirti veriyor...

RBC yüksekliği genelde hücre ve dokulara yeterince oksijen gitmediğinde, bu durumu telafi etmek için kırmızı kan hücresi üretilmesiyle ortaya çıkar. Tam kan sayımı testindeki değerlerden biri olan RBC nedir? RBC yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

RBC NEDİR?

RBC (Eritrosit) bir kan hücresidir. Kan testinde RBC olarak tanımlanır ve kırmızı kan hücresi (alyuvar) sayısı anlamına gelmektedir. Eritrositler kanda en fazla sayıda bulunan hücrelerdir. Görevleri dokularla akciğerler arasında oksijen ve karbondioksit transportunu sağlamaktır. Geleneksel olarak sonuçlar, milyon/µL birimi kullanılarak rapor edilse de, önerilen uluslararası standart birimi x 1012/L'dir.

RBC DÜŞÜKLÜĞÜ VE YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Eritrosit sayısının yükseldiği durumlar:

Primer polisitemi (polisitemia rubra vera), sekonder polisitemiler (akciğer veya kalp hastalıklarına bağlı hipoksemi, renal kist, serebellum hemanjioblastoması, feokromasitoma, hepatoma, nefroblastoma gibi uygunsuz eritropoetin salınımına neden olan hastalıklar), fazla sigara içimi, yüksek rakımlı yerlerde yaşama, ağır egzersiz, hemokonsantrasyon, (dehidratasyon, yanıklar, aşırı kusma, intestinal obstrüksiyon).

Eritrosit sayısının azaldığı bazı durumlar: Eritrosit üretiminde azalmaya yol açan anemiler (demir eksikliği anemisi, kemik iliği hipoplazisi, aplazisi, pansitopeni, radyoterapi,kemoterapi), kan kaybı, intravasküler hemoliz, hamilelik (hemodilüsyona bağlı), soğuk aglütininlerin varlığında eritrosit sayısı yanlış olarak düşük bulunabilir.

RBC DÜŞÜKLÜĞÜNDE BELİRTİLER

Düşük RBC sayınız varsa belirtiler şunları içerebilir:

– Yorgunluk

– Nefes darlığı

– Baş dönmesi

– Artan kalp atış hızı

– Baş ağrısı

– Soluk cilt

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RBC DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?

– İlaçlar

– Genetik durumlar

– Kanama

– Tıbbi durumlar (Romatizmal eklem iltihabı, kanser, HIV/AIDS gibi)

– Kemoterapi ve radyoterapi tedavileri

RBC YÜKSEKLİĞİNDE BELİRTİLER

Yüksek RBC sayınız varsa belirtiler şunları içerebilir:

– Bulanık görme

– Göğüs ağrısı

– Baş ağrısı

– Kaşıntı

– Kas ağrısı

– Baş dönmesi

– Yüksek tansiyon

– Kulak çınlaması

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RBC YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

RBC yüksekliği genelde hücre ve dokulara yeterince oksijen gitmediğinde, bu durumu telafi etmek için kırmızı kan hücresi üretilmesiyle ortaya çıkar. RBC yüksekliğinin nedenleri şunlardır:

– Sigara içmek

– Kalp rahatsızlığı (konjenital kalp hastalığı)

– Akciğer rahatsızlığı (pulmoner fibrozis)

– Vücudun susuz kalması (örneğin ishal sonucu)

– Böbrek kanseri

– Kanda düşük oksijen seviyesi

– Yüksek rakımlı bir yere gitmek

– Uyku apnesi

– Karbonmonoksit zehirlenmesi

RBC REFERANS DEĞERLERİ

Kord kanı : 3.9-5.5 milyon/µL

Prematüre : 3.9-5.5 milyon/µL

0-7 gün : 4.0-6.6 milyon/µL

7 gün-1ay : 3.9-6.2 milyon/µL

2-3 ay : 3.0-5.4 milyon/µL

4-6 ay : 3.1-4.5 milyon/µL

7 ay-3yaş : 3.7-5.3 milyon/µL

4-5 yaş : 3.9-5.3 milyon/µL

6-12 yaş : 4.0-5.2 milyon/µL

13-15 yaş: Erkek: 4.5-5.3 milyon/µL Kadın: 4.1-5.1 milyon/µL

>15 yaş: Erkek: 4.5-5.9 milyon/µL Kadın: 4.0-5.2 milyon/µL