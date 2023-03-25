Düşürülen çantadan para çalan şahıs tutuklandı

Ercan Havaalanı’nda bir yolcunun düşürmüş olduğu çanta içerisinde para çaldığı gerekcesi ile aranan kişi olarak ilan edilen ve önceki gün ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklanan zanlı Roghayeh Oroujzadehamirbeigi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İbrahim Bulak olayla ilgili bulguları aktardı. Bulak huzurda bulunan zanlı Roghayeh Oroujzadehamirbeigi’nin 3 Ocak 2020 tarihinde saat 02:55 raddelerinde Ercan Havalimanı giden yolcu salonu içerisinde Türkiye’de sakin Kemal SEZER’in free shopların parfüm reyonunda spor el çantasının içinde bulunan 20.000 TL parayı sirkat ettikten sonra, söz konusu çantayı aşağıda bulunan bekleme salonuna giden yürüyen merdivenlerin solunda bulunan personel kapısının bulunduğu yere atarak sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak çantada bulunan diğer eşyaların bir tamam bulunduğunu ve Kamera kayıtlarının incelemesi sonucu zanlı Roghayeh Oroujzadehamirbeigi’nin sökonusu çantayı oraya atan kişi olduğunun tespit edildiğini ve aranan kişi olarak ilan edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının24 Mart 2023 tarihinde Ercan havalimanından KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve ilk etapda konu ile ilgili olarak beyanlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselenin eski ancak zanlının yeni tutuklandığını yapmış olduğu beyanların araştırılacağını bu bağlamda soruşturma maksaltı ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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25/03/2023 16:40