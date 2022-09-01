Düşüş serisini dördüncü aya taşıdı!

Eylül ayının girmesiyle petrol piyasası art arda üç ayı düşüşle kapattı. Son 2 yıldan fazla bir zamanın en uzun düşüş serisi oluşurken yeni aya da ibre aşağı yönlü girdi. Brent petrol 95 doların altına kadar düştü.

Piyasalarda küresel çapta yavaşlama endişeleri özellikle petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Petrol piyasası Eylül ayının başlamasıyla aylık düşüş serisini 4. aya taşıdı.

YÜKSELİŞ ÇAĞRILARI YETERSİZ KALDI

OPEC’in arzda potansiyel bir kesintiye işaret etmesi ve ABD ham petrol stoklarındaki düşüşler yükseliş hareketi için yeterli olmadı. Suudi Arabistan ve BAE başta olmak üzere OPEC ülkelerinin önde gelen temsilcileri petrol piyasasında fiyatları dengelemek için üretimi azaltabileceklerini belirtmişti.

Irak’ta Sadr hareketinin siyasal alanda sakinliğe yönelik çağrıları da petrol alanında endişeleri azaltan gelişme oldu.

SIKILAŞTIRMA POLİTİKALARININ ETKİSİ

Fed ve ECB gibi küresel merkez bankaları girdikleri agresif sıkılaştırma süreçlerinde kararlılık mesajları petrol piyasasında diğer emtia piyasalarında olduğu gibi nakit para akışının önem kazanmasıyla değer kaybını uzattı.

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01/09/2022 12:55