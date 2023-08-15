Duvara sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı... O anlar kamerada

Başkent Lefkoşa'da dün gece, yavru bir kediyi sıkıştığı yerden Lefkoşa itfaiye Şubesi ekibi kurtardı. İtfaiye ekibi, kediyi kurtarmak için yoğun bir çaba harcadı.

İtfaiyeci Yusuf Ağdaç’ın kediyi kurtardıktan sonraki mutluluğu, huzuru ve şefkati ise görüntülerde yansıdığı gibi görülmeye değerdi.

Ev sakinleri ve komşular, duyarlılıklarında dolayı itfaiye ekibi Yusuf Ağdaç, Salih Dağman ve Aykut Ateş'e teşekkürlerini iletti.