Duvarcı: Her şekilde kazanan UBP olacak

Ulusal Birlik Partisi Mağusa İlçe Başkan adayı Hüseyin Duvarcı, yarın yapılacak ilçe seçimi öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Duvarcı, “Seçim sonuçları şimdiden tüm UBP’ye hayırlı uğurlu olsun, kazanan partimiz olacak” dedi.

Duvarcı, propaganda süreci boyunca birleştirici olduğunu belirtti.

Aday olarak demokratik hakkını kullandığını ve hiçbir şekilde bir tarafın adamı olmadığını söyleyen Duvarcı şöyle devam etti:

Aday olan herkes UBP’li. Bunun dışında anlam yüklemek, birilerine güvenmek ya da birilerinin adamı gibi hareket etmek bana yakışmaz.

Kendi kararımı verdim ve aday oldum. UBP’li Hüseyin Duvarcı olarak da siyasi yaşamıma devam edeceğim.

Seçim sonuçları ne olursa olsun, kazanan partimiz olacak. Kurultay öncesinde yaşanan bu heyecan, asla yerini kırgınlıklara ve küskünlüklere bırakmamalı.

Ben bu duygularla aday oldum, kendi yolumu yürüdüm, ayrımı değil, birliği savundum. İncinsem de incitmedim.

Yarın, bu duygularla seçim için salonda olacağım. Sadece Mağusa’da değil, medeni cesaret gösteren ve demokrasiye inanarak aday olan tüm partili kardeşlerime başarılar dilerim.

Tüm kalbimle, kazananın UBP olmasını ve kenetlenerek kurultay sonrasında da birlik beraberliğimizin devam etmesi en büyük hedefimdir.