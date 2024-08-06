Duvarcı, UBP Gazimağusa ilçe başkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

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06/08/2024

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Duvarcı, UBP Gazimağusa ilçe başkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanlığı seçimlerinde Hüseyin Duvarcı, resmi adaylık başvurusunu yaptı. Bugün UBP Genel Merkezi’ne giden Duvarcı, başvurusunu UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’na yaptı.

 "Memleketimize ve partimize olan sevgi ve bağlılığımla, birlikteliğimizin güçlenmesi adına, sizlerin desteğini de alarak bu yola çıkmış bulunuyorum” ifadelerini kullanan Hüseyin Duvarcı hedefinin  

“Ulusal Birlik Partimizin kuruluşundan beri benimsediği ve takip ettiği değerlere bağlı kalarak, Gazimağusa’da demokratik, adil ve her kesimi kucaklayan bir yönetim anlayışı ile birlikteliğimizi güçlendirmek” olduğunu söyledi.

Tüm Ulusal Birlik Partililerine teşekkür eden Hüseyin Duvarcı “kazananın UBP olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

 

06/08/2024 16:44
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TAGS: Duvarcı, UBP Gazimağusa ilçe başkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
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