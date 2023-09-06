Duvarımızdan bir fayans daha düştü...

Lezzetli yemek dünyanın her yerinde bulunur. Güler yüzlü hizmet de.

Ama gidip annenizin mutfağında yaptığınız nazı ve şımarıklığı çok ender yerde yapabilirsiniz.

Hemen kovarlar. Ya da yüzleri ile döverler bir daha güdemezsiniz. Gitmek istemezsiniz.

‘Ben bundan yemem’ , ‘Ben bunu çok severim’ , ‘Salataya bundan koyma’ , ya da ‘tansiyon hapına başladım. Ona göre’ diyebileceğin ve bunun dikkate alınıp bir sonraki gelişinde artık senin kimliğin haline geldiği yerler vardır çok nadir de olsa.

İşin vardır, haber de vermemişsin. Çok açsın. Yemek de kalmamış. Ana evladını, abla kardeşini aç bırakmaz ya, öyle restoranlar vardır milyonda bir de olsa.

Bunlardan biri bizdeydi.

İşte böyle çok müstesna ve özel bir restoranın kapandığını duydum geçen gün.

Zehraba kapandı.

Çok güzel iki muhteşem kadın. Şazi Demet Paşaoğlu ile Sevgen Paşaoğlu.

Sadece karın doyurmak değil, hala var olduğumuzu hatırlamak için gidilen bir restoranın gözbebekleri.

Reşo neredesin sen? Diyerek sarılır Sevgen Abla, Bennu’mu ne yaptın, ne getirmen diye fırça atar. Şazi mutfak yoğunluğundan fırsat bulur, mutfaktan başını uzatır seslenir.

di’li geçmiş zaman kullanmıyorum çünkü, hala o maharetli ellerden daha yiyecek yemeğim olduğunu düşünürüm. Bugün değilse yarın. Yarın değilse başka zaman. Ticari değilse insani.

Şazi birkaç yıl önce çekilen bir videoda, onun sorunlarının baklanın sert kalmaması, boğrülcenin kararmaması, yemeğin dibi tutmaması, pilavın lapa olmasından ibaret olduğunu söylemişti. Ama demek ki o sorunlara yenileri eklenmiş ki ‘Kıbrıs’ta esnaf olmak zor’ sitemini eklemiş içimi burkan o paylaşımın sonuna.

Hangimiz bu son birkaç yılda devasa sorunlarla karşılaşmadık? Hangimiz kurulu düzenimizi şartlara göre değiştirmek, azalmak, küçülmek, bırakmak, kapatmak zorunda kalmadık ki? Ama Zehraba bitmeseydi keşke.

Halbuki başka ülkelerde olsa, ‘Landmark’ denilen, şehrin işaret noktası, şehri şehir yapan unsurlardan biri olan bu gibi yerlerin korunması, devam etmesi için devlet gereğini yapar. Çünkü artık orası alelade bir restoran değil, Göçmenköy’ün Lefkoşa’nın simgesi bir yer haline gelmiştir.

Gene başka ülke mukayesesi yapıp, kendim dahil kimsenin canını sıkmayayım yine.

Bir fayans daha düştü duvarımızdan. Gittiğimizde adımızla seslenen, ne sevdiğimizi bilen, ne sevmediğimin farkında olan, standardın hiç değişmediği, çocuklarına yemek yapar gibi bize yemek yapan güzel insanların olduğu bir yer daha kapandı.

Şimdi bu ortamı nerde göreceğiz bir daha? Ancak anne sofrasında var olabilen sıcaklığı içtenliği ve lezzeti nerede bulacağız artık?

Çok özleyeceğiz.

Çok.

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