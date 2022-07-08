Duyarlı vatandaşların Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne kurban bağışları başladı

Kanser Hastalarına yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, duyarlı vatandaşların kurban bağışlarının gelmeye başladığını bildirdi.

Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, ilk bağışçılardan Akile-Fahri Uluçay çiftinden 2 bin TL'lik yardımın derneğe ulaştığını belirtti.

Kocaismail açıklamasında, "Gerek derneğimize gelerek, gerek bizleri arayarak, gerekse banka hesap numaralarımıza kurban bağışlarını yatırarak destek olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza, bizim ayakta kalma, hastalarımıza karanlıkta ışık olma, morale kavuşmalarına vesile olan insanımıza her bir hasta adına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı ve halkın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

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08/07/2022 15:31