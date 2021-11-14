Duygu Özaslan tarzıyla not aldı

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan, 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiği dönemde kullandığı ilaçlar yüzünden kilo almış ve geçtiğimiz yaz tatilinde kameralara fazla kilolarıyla yansımıştı.

Hastalığı atlatan ve eski formuna kavuşan 30 yaşındaki Duygu Özaslan, son paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile ilişkisi olan ve evlilik hazırlığı yapan fenomen, sırt dekoltesini gösterdiği gri pırıltılı elbisesiyle çektiği videoyu yayınlarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Instagram hesabında 2.1 milyon takipçisi olan Özaslan'ın "Kıyafet denerken koyasım geldi, biliyorsunuz parlak şeylere dayanamıyorum" notuyla paylaştığı videoya kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Güzel fenomene, takipçilerinden "Parlıyorsun" şeklinde yorumlar yağdı. Videoda dikkatlerden kaçmayan bir diğer detay ise, Özaslan'ın tektaş yüzüğü oldu.

Öte yandan Duygu Özaslan, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın maçına gittiği sırada çektiği fotoğraf ile, Kendall Jenner'ın sevgilisi Devin Booker'in maçına gittiği sırada yaptığı kombin çok benzer olunca eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

"KENDALL ÖZASLAN"

Takipçileri; Özaslan'a "Kendall Özaslan", "Kendall kombini olmuş sanki", "Kendall çakması", "Biraz özgün ol", "Basketbolcu sevgilim var kombini" gibi yorumlar yapmıştı.

GÜLŞEN'İN PANTOLONUNDAN GİYMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı Gülşen'in sahnede giydiği ve günlerce konuşulan transparan pantolonu giymiş, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa ise "Gülşen'e aşırı yakışan pantolondan almışımdır" notunu düşmüştü.

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14/11/2021 15:32