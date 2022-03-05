Duygularınızla savaşmak yerine kabullenmeyi seçin bu söylendiği kadar kolay olmayabilir. Ancak kabul ve kararlılık terapisi bu konuda size yardımcı olabilir. Temelde psikolojik esneklik kazandırmayı hedefleyen bir terapi çeşidi hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

Kabul ve kararlılık terapisi, geleneksel davranış terapisi ve bilişsel davranış terapilerinden ortaya çıkan davranış odaklı bir psikoterapi yöntemidir. Kabul ve kararlılık terapisi uygulanan kişiler duygularından kaçmamayı, onları reddetmemeyi ve onlarla savaşmamayı öğrenir. Bunun yerine bu derin duyguları kabul etmeyi ve kişilerin hayatlarında harekete geçmelerini engellemeyecek şekilde belirli durumlara uygun tepkiler vermelerini sağlar. Bu düşünceyle kişiler durumları ve zorlukları kabullenmeye başlarlar ve hayatlarında ne olursa olsun, o konuda ne hissediyor olurlarsa olsunlar gerekli değişimleri yapma konusunda kararlılık gösterirler.

Kabul ve kararlılık terapisi ne zaman uygulanır?

Kabul ve kararlılık terapisi iş yerine bağlı stres, sınav anksiyetesi, sosyal anksiyete bozukluğu, depresyon, obsesifkompulsif bozukluk ve psikoz tedavilerinde kullanılır. Aynı zamanda kronik ağrı, madde bağımlılığı ve diyabet tedavisine yardımcı olarak da kullanılabilir.

Kabul ve kararlılık terapisinde farklı olan nedir?

Bir terapistle birlikte hareket ederek kendi içsel konuşmalarınızı dinlemeyi ya da özellikle travmatik durumlarda, sorunlu ilişkilerde, fiziksel sınırlandırmalarda veya diğer konularda kendinizle nasıl konuştuğunuzun farkına varmayı öğrenirsiniz. Sonrasında bir durumun acil olarak eylem veya değişim gerektirip gerektirmediğine karar verirsiniz ya da durumu kabullenip, onu etkileyecek şekilde davranışsal değişiklikler yapmaya başlarsınız. Geçmişte neyin işe yaramadığını anlayarak terapistiniz, hayatınızda uzun vadede daha fazla soruna yol açacak tekrar eden davranışlardan uzak durmanıza yardımcı olabilir. Var olan sorunlarınızla yüzleşip kabullendiğinizde, geçmişinizle ve duygularınızla kavga etmeme konusunda kendinize bir söz verirsiniz. Bunun yerine kendi değerlerinize ve hedeflerinize göre daha kendine güvenen ve iyimser davranışları uygulamaya başlarsınız.

Kabul ve kararlılık terapisinde nasıl yol izlenir?

Kabul ve kararlılık terapisi teorisi, acı veren duyguları ya da psikolojik deneyimleri kontrol etmeye çalışmanın işe yaramadığını ve hatta ters teptiğini çünkü bu duyguların bastırılmasının sonuçta daha büyük strese yol açacağını belirtir. Kabul ve kararlılık terapisi düşünme şeklinizi değiştirmeye çalışmak yerine, bilinçli davranış, kişisel değerlere önem verme ve eyleme bağlılık gibi daha geçerli alternatifler sunar. Kişi, davranışlarını değiştirmek için adımlar atarken aynı zamanda psikolojik deneyimlerini kabullenmeyi öğrenir ve sonuç olarak tutumlarını ve duygusal durumunu değiştirir.

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05/03/2022 09:48