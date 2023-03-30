Duygusal veda; Dalga denize döndü

Taşkent Doğa Parkı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Deniz kaplumbağası Dalga, Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezinde yaklaşık üç ay tedavi gördükten sonra denize döndüğünü belirtti. Taşkent Doğa Parkı, hayvanın hayatını istikrara kavuşturmak ve yaşama tutunmasını sağlayabilmek için günlerce çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Taşkent Doğa Parkı'nın açıklaması ise şöyle;

Deniz kaplumbağası Dalga, Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezinde yaklaşık üç ay tedavi gördükten sonra 26 mart 2023 tarihinde denize döndü. Bu dişi İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) 9 ocak 2023 tarihinde deniz yüzeyinde dalamaz halde bulununca, kurtarma ekiplerimiz tarafından Yaban Hayat Hastanesine getirildi. Hayat mücadelesi veren Dalga, geldiğinde durumu çok kritik, oldukça halsiz ve parazitlerle kaplıydı. Bu mühteşem hayvanın hayatını istikrara kavuşturmak ve yaşama tutunmasını sağlayabilmek günler aldı.

Merkezimizde aylarca kaldıktan sonra bu dişi İribaş deniz kaplumbağası mükemmel bir şekilde iyileşti. Unutulmamalıdır ki bu, onun hayatını kurtarmak için büyük çaba harcayan Yaban Hayat Hastanesi ekibi ve gönüllülerimiz, kaplumbağayı bularak bize bildiren duyarlı vatandaşlar ve sürekli artan tedavi ve rehabilitasyon masraflarına ortak olan destekçilerimiz sayesinde mümkün olmuştur.

Onun ait olduğu doğasına dönüşü, merkez çalışanları, Karsiyaka Turtle Watch - KTW gönüllüleri ve bu olaya tanıklık etmek isteyen çocukları ile gelen aileler kısacası herkesi duygulandıran bir vedaydı bu. Yolun açık olsun Dalga!

Bize destek olmak, çalışmalarımıza katkı sağlamak istiyorsanız, masraflarımızın bir kısmını karşılamak için gönüllü olabilir, bağışta bulunabilir veya bize sponsor olabilirsiniz.

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30/03/2023 17:59