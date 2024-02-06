Duygusal yakınlık kurarak yaşlıları dolandırmışlar

Sosyal medya üzerinden yaşlılarla duygusal yakınlık kurarak dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 24 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı.

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06/02/2024

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Duygusal yakınlık kurarak yaşlıları dolandırmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu, yaşlı kişilerle sosyal medya üzerinden duygusal bağ kuran ve sonrasında para talep ederek dolandırıcılık yapan 8 şüpheliyi 22 Eylül 2022'de tutuklanmış ve şüphelilerin suç örgütü içerisinde hareket ettiğini belirlemişti.

FARKLI HESAPLARA AKTARMIŞLAR

Şüphelilerin banka hesap hareketleri ile dijital materyallerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen yabancı uyruklu diğer şüphelilerin de sosyal medya üzerinden yaşlılarla irtibat kurarak yüksek miktar para talep ettiği belirlendi. Elde ettikleri paraları farklı kişilere ait banka hesaplarına geçiren şüphelilerin daha sonra mağdurlarla irtibatlarını kestiği öğrenildi. Savcılık bu yöntemle 30 kişinin dolandırıldığını tespit etti. Dolandırıcılık suçunu işleyen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edilen bir miktar para ve ziynet eşyasına el konuldu. Diğer 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

06/02/2024 13:53
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TAGS: Duygusal, dolandırıcı, istanbul, haber
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