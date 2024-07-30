Duygusal yeme bozukluğunun 5 işareti

1- İLK DÜŞÜNCENİZ HER ZAMAN YİYECEKTİR

Hayatınızda herhangi bir çatışma veya rahatsız edici durumla karşılaştığınızda aklınıza ilk gelen şey yemekse dikkat etmenizde fayda var.

2- HER ZAMAN TOK HİSSETMİYORSANIZ

Açken kaygılı hissediyorsanız ve bu nedenle 7/24 tok kalarak kendinizi daha iyi hissetmeye çalışıyorsanız, bu duygusal yiyici olduğunun bir işaretidir.

3- MUTLUYKEN BİLE AŞIRI YEMEK YİYORSANIZ

Duygusal yeme alışkanlığı birçok insan sadece kötü hissettiğinde yemek yemiyor, mutlu hissettiğinde de yiyor.

4- YEMEK HAYATINIZDAKİ BİR NUMARALI EĞLENCE İSE

Yemek, hayatınızdaki bir numaralı eğlencenizse ve sürekli yemek yiyorsanız bu duygusal bir yeme probleminiz olduğunun bir başka işaretidir. Unutmayın yemek hayatınızdaki bir numaralı eğlenceniz olduğu sürece, kilo vermek de sizin için zor olacaktır.

5- YEME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRME FİKRİ BİLE SİZİ DEPRESYONA SOKUYORSA

Fazla kilolu olduğunuzu biliyor ve yeme düzeninizi değiştirmek istediğinizde kendinizi depresif hissediyor ve bunun nedenini bilmiyorsanız bu duygusal bir yeme probleminiz olduğunun kesin bir işaretidir.