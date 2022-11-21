Duyma yetisini kaybedecekler

Yapılan araştırmalara göre 1 milyardan fazla insanın duyma yetisini kaybetme riski taşıdığı ortaya kondu.

Bilimsel bir araştırma,1 milyardan fazla insanın işitme kaybı riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

BMJ Global Health‘de yayınlanan araştırmada, kulaklık kullanımının genç yaştaki bireylerde işitme kaybına yol açtığının altını çizen bilim insanları, gelecekte çok fazla insanın duyma yetisini kaybedeceğini açıkladı.

YÜKSES SES KULAĞA ZARAR VERİYOR

Kulaklıkla müzik dinlemenin ve konserde yüksek sese maruz kalmanın erken yaşta işitme kaybına yol açabileceğinin altını çizen araştırmacılar, özellikle 12-34 yaş aralığındaki bireylerin sağlığa zararlı bir şekilde kulaklık kullandığını ortaya koydu.

Güney Karolina Üniversitesi’nden araştırmacı Lauran Dillard, yükses sesin duyusal hücrelere zarar verdiğini ve kulağın işleyiş biçimini tehdit ettiğini belirtti. Eğer yüksek sese maruz kalma devam ederse kulakta kalıcı bir hasarın meydana geldiğini söyleyen Dillard, bireyin işitme kaybı yaşayabileceğini öne sürdü.

Kulaklıkla akıllı bir telefondan dinlenen müziklerde ses yüksekliğinin 105 desibele çıkabildiğini belirten uzmanlar, konser alanlarında ise ortalama olarak ses seviyesinin ise 104 ile 112 desibel arasında olduğunu belirtti.

İşitme sağlığı için güvenli müzik dinleme politikası oluşturulması ve sesin insan sağlığı için güvenli bir seviyede tutulması gerektiğinin altı çiziliyor.

İŞİTME KAYBINI ENGELLEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Araştırmacılar, kulaklık kullanımını tamamen ortadan kaldırmak yerine bazı önlemler alınması gerektiğine inanıyor.

Kulak çınlamasının, müzik seviyesinin çok yüksek olduğunu gösteren önemli bir işaret olduğunu belirten uzmanlar, bazı telefonlarda ses düzeyini ayarlamak için özellikler bulunduğunu belirtiyor.

İşitme kaybını engellemek için dinleme süresini azaltmanın ve sesi kısmanın alınabilecek en iyi önlemler olduğu belirtiyor.

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21/11/2022 22:45