Düz Dünya teorisi doğru mu?

İnsanların komplo teorilerine inanarak bilimsel gerçekleri reddetmelerinin en büyük nedenlerinden birinin, video paylaşım platformlarında yanlış bilgilerin yer aldığı içerikler olduğu belirlendi. Teksas Teknoloji Üniversitesi'nden profesör Asheley Landrum, düz dünya teorisine insanların nasıl inandığını ele aldı. Landrum, 2017'de düzenlenen 'Düz Dünya Konferansı'nda görüştüğü 30 kişinin 29'unun konuyla ilgili YouTube'da izledikleri videolardan sonra fikirlerinin değiştiğini söylediğini aktardı.

Araştırma sonuçlarını Amerikan Bilim İlerleme Derneği'nin yıllık buluşmasında sunan Landrum, düz dünya teorisinin yayılmasında YouTube'un algoritmasının da rol oynadığını açıkladı ve The Guardian'a yaptığı açıklamada "YouTube'da çok sayıda faydalı içerikle birlikte çok sayıda yanlış bilgi de yer alıyor. Sitenin algoritması, kullanıcıların daha duyarlı olabilecekleri videoların önerilmesi şekilde düzenleniyor" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında YouTube, Topluluk Kuralları'nın 'tamamen ihlal edilmediği' içeriklerin yayılmasının nasıl engelleneceğine ilişkin yayınladığı bir blogda, "Bu amaçla, ciddi bir hastalık için sahte bir mucize tedavi önermek, dünyanın düz olduğunu iddia etmek veya 11 Eylül gibi tarihi olaylar hakkında açıkça yanlış iddialarda bulunmak gibi kullanıcıları zararlı bir şekilde yanlış yönlendirebilecek videoların önerilerini azaltmaya başlayacağız” açıklaması yapılmıştı.

Landrum, Dünya'nın düz olduğuna inanmanın 'kesinlikle zararlı olmadığını' söylese de, bu gibi fikirlerin genellikle kurumlara ve otoritelere duyulan genel bir güvensizlikle birlikte ortaya çıktığına dikkat çekti. "İnsanlardan, kendilerine sağlanan bilgilere eleştirel yaklaşmalarını istiyoruz, ancak bunun da bir dengesi olmalı” dedi. Bilim adamlarının ortaya koyduğu bilgileri her zaman reddedecek bir grup insan olacak" diyen Landrum, yine de yanlış bilgilendirmeye karşı savaşılması gerektiğini vurguladı.

Landrum ayrıca, potansiyel bir panzehir olarak bilim insanlarının da kendi videolarını oluşturarak bilgi almak isteyenlere sunmak üzere YouTube'a yüklemelerini önerdi ve "Soru soran, merak eden ve anlamak isteyen çok sayıda insan var ve YouTube'da erişilebilen tek bilginin komplo teorisyenlerinden gelmesine izin veremeyiz" dedi.