Düzce depreminin ürkütücü sesi kaydedildi

Türkiye güne saat 04.08’te Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle uyandı.

İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından yüzden fazla artçı meydana geldi.

Vatandaşların geceyi sokakta geçirdiği depremde AFAD verilerine göre, Düzce'de 37, Bursa'da 4 İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 50 kişi yaralandı, 2 kişi de yaralandı.

DEPREMİN YER ALTINDAKİ SESİNİ KAYDETTİ

Düzcede meydana gelen 5.9’luk depremin yer altındaki sesi, Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nde görevli sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Enerjinin kısa sürede boşaldığını söyleyen Livaoğlu, “Düzcede dün gece meydana gelen depremin spektral analizini gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 113 kilometre uzaklıkta bulunan İznik istasyonunu kullandık. Burada ilgi çekici olan, depremin kısa sürede enerji boşalttığı. Bu da pik ivmeleri üretmediği için hasarın daha az olmasını sağlıyor” dedi. (DHA)

Türkiye güne saat 04.08’te Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9

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23/11/2022 12:49