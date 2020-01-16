Düzenli cinsel ilişki erken menopoz riskini azaltıyor

Bilim insanlarına göre düzenli cinsel ilişki erken menopoza girme riskini azaltabilir.

University College London'dan (UCL) bir ekip cinsel ilişki, oral seks, dokunma veya kendini uyarma da dahil haftalık olarak cinsel aktivitede bulunan kadınların menopoza girme olasılığının yüzde 28 daha az olduğunu keşfetti.

Her ay cinsel ilişkiye girenlerinse erken menopoza girme ihtimali daha az sıklıkta cinsel ilişkiye girenlere göre yüzde 19 daha az.

İki yıl boyunca iki bin 936 kadının cinsel etkinliklerini izleyen ekip bunun nedeninin cinsel aktivite eksikliğinin vücuda "kaynakları başka yere yatırdığı" sinyali vermesi olduğuna inanıyor.

Bu sinyalin sebebiyse ovülasyonun (yumurtlama) "maliyetli bir süreç" olması. Eğer vücut hamile kalmaktansa enerjisini başka yere daha iyi yatırabileceğini düşünüyorsa bunu yapacaktır.

Çalışmanın baş yazarı Megan Arnot "Çalışmamızın bulgularına göre bir kadının cinsel ilişkiye girmemesi hamilelik şansının olmadığına işaret ediyor. Bu durumda vücut boş yere ovülasyona yatırım yapmamayı "seçiyor." Enerjiyi ovülasyona yatırmakla torunlara bakarak aktif kalmak gibi başka yere yatırmak arasında biyolojik enerji değiş tokuşu olabilir" diyor.

Bulgular annelerin kendilerinden önceki kuşakla üreme çatışması yaşamaması halinde daha çok çocuk doğurmasına izin veren "büyükanne hipotezini" de destekliyor.

Bilim insanları topluluklar torunların hayatta kalmasını sağlamaya çalışsın diye kadınların bu şekilde evrildiğine inanıyor.

Royal Society Open Science adlı bilimsel yayında yayımlanan çalışma, 1996 ve 1997 yılları arasında kadınların sağlığı üzerine yapılmış ABD merkezli bir çalışmanın verilerini kullandı.

Çalışmanın başında kadınların hiçbiri menopoza girmemişti ve ilk mülakat sırasında ortalama yaş 45'ti.

Bununla birlikte çalışma başladığında kadınların yüzde 46'sı regl döngülerinde değişimler ve sıcak basması gibi semptomlarla menopoz dönemine geçişi deneyimlemeye başladı.

Kalan yüzde 54'üyse menopoz öncesi aşamada ve düzenli sikluslara (adet döngüsü) sahipti, ne menopoz ne de menopoza geçiş semptomları gösteriyordu.

Çalışmanın başında kadınlara ne sıklıkla cinsel ilişkiye girdikleri ve son 6 ayda oral seks, dokunma veya mastürbasyon yapıp yapmadıkları sorulmuştu.

Çalışmanın yazarlarından Profesör Ruth Mace şöyle ekledi:

Menopoz tabii ki kadınlar için kaçınılmaz bir şey ve üretkenliğin durmasını engelleyecek herhangi bir davranışsal müdahale bulunmuyor. Bununla birlikte bu sonuçlar menopoz zamanının hamile kalma ihtimaline cevaben uyarlanabilir olabileceğinin ilk göstergesi.

Kaynak: Independent Türkçe - Çeviri: İrem Oral

16/01/2020 11:04