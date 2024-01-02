Düzenli egzersiz beyni büyütüyor

Bilim insanları, düzenli egzersizin beynin hafıza ve öğrenme merkezlerinin büyümesini sağladığını tespit etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Providence Saint John's Health Center hastanesine bağlı Nörobilim Enstitüsü Beyin Sağlığı Merkezi'nden (PBHC) uzmanların araştırmasında, 10 bin 125 kişinin beyin MR'ları incelendi.

Missouri eyaletindeki Washington Üniversitesi'nden bilim insanlarının da katıldığı çalışmada, bu kişiler arasında düzenli egzersiz yapanların beyinlerindeki hafıza ve öğrenme merkezlerinin büyüdüğü ortaya kondu.

Söz konusu bölgeler arasında, beyinde karar verme ve bilinçli düşüncelerden sorumlu ön lobla anıların depolanması ve işlenmesinin önemli parçasını oluşturan hipokampus yer alıyor.

PBHC'den David Merrill, araştırmanın bulgularına ilişkin şunları söyledi:

Kişinin günde 4 bin adımdan daha az yürüdüğü orta yoğunluktaki fiziksel aktivitelerin bile beyin sağlığında olumlu etki yarattığını gördük. Bu da sıklıkla önerilen günde 10 bin adımlık egzersizlerden çok daha azına denk geliyor. Dolayısıyla birçok kişi için daha rahat ulaşılabilecek bir hedef.

Araştırmacılar, beyin hacminin büyümesinin doğrudan işlevselliğin arttığı anlamına gelmediğine dikkat çekerken, bunun genellikle bilişsel yetenekleri geliştirdiğini söyledi.

Ancak düzenli egzersizin vücuttaki kan akışını iyileştirdiği ve nöronların sağlıklı kalmasını sağlayan bazı proteinlerin üretimini desteklediği önceki çalışmalarda tespit edilmişti.

Washington Üniversitesi'nden Cyrus Raji, "Araştırmamız, fiziksel aktivitenin beyin sağlığına iyi geldiğini gösteren çalışmaları destekliyor. Egzersiz yalnızca bunama riskini azaltmakla kalmıyor, beyin büyüklüğünün korunmasını da sağlıyor. Bu da özellikle yaşlılıkta önemli" dedi.

Araştırmanın sonuçları bilimsel dergi Journal of Alzheimer's Disease'de 7 Aralık'ta yayımlandı.



Independent Türkçe