Düzenli Tedaviyle Çocukluk Çağı Astımından Kurtulmak Mümkün

Her 100 çocuğun 5 ila 15’inde görülen çocukluk çağı astımı; son yıllarda hava kirliliği, alerjenler, obezite ve solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle artış gösteriyor. Düzenli tedavi ve takiple astım şikayetlerinin azaldığına dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Koray Hacıoğlu, çocukluk çağı astımıyla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını veriyor.

Astım, özellikle çocukluk çağından en sık rastlanan kronik hastalıkların başında geliyor. Akciğere hava taşıyan hava kanallarının daralması ile seyreden astım, her 100 çocuktan 5-15’inde görülüyor. Son yıllarda astım sıklığında tüm dünyada büyük bir artış gözlendiğini belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Koray Hacıoğlu, bu durumun en önemli nedenlerinin hava kirliliğindeki artış, alerjik maddeler ile temasın artmış olması, obezite ve sık geçirilen solunum yolu enfeksiyonları olduğunu belirtiyor. Özellikle geceleri kötüleşen öksürük, tekrarlayan zorlu solunum atakları, göğüste tekrarlayıcı sıkışma hissi olan çocuklarda astım belirtileri arasında yer aldığını söyleyen Uzm. Dr. Hacıoğlu, şöyle devam ediyor: “Her hastada farklı olmakla birlikte hırıltılı ve hışıltılı solunum çocukluk astımı için karakterize bulgulardır. Genellikle en az üç kez gelişen hırıltılı ve hışıltılı solunum ataklarından sonra klinik olarak tanı konur. Tanıda akciğer fonksiyon testleri ve spirometri yardımcı olarak kullanılabilir. Bu testler ile havayolundaki darlığın derecesi, geri dönüşümlü olup olmadığı saptanır, ayrıca tedavinin takibinde faydalı bilgiler verir.”

İyi tedavi edilmiş çocukların yarısında 10 yıl sonra belirti kalmıyor

Çocukluk çağı astımının akut alevlenmelerle seyrettiğini anlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Koray Hacıoğlu, egzersiz, virüs kaynaklı solunum yolu enfeksiyonları, soğuk hava, güçlü duygusal değişimler, ev tozu akarları, polen, kedi-köpek tüyü gibi solunum yolu alerjenleri ve parfüm, deodorant, temizlik malzemeleri gibi kimyasalların astım krizini tetiklediğine dikkat çekiyor. Uzm. Dr. Hacıoğlu, düzenli tedavi ve takiple çocukluk çağı astımının olumlu bir seyir izlediğini ifade ediyor: “Hırıltılı, hışıltılı solunum olan bebeklerin yüzde 20’si 3 yaşından sonra böyle bir sıkıntı yaşamaz. İyi tedavi edilmiş astımlı çocukların da yaklaşık yarısında 10 yıl sonra hiçbir belirti kalmaz. Ancak kontrolsüz, düzenli tedavi almayan ve doktor kontrolünde olmayan çocukluk çağı astımlarının birçoğu da yetişkinlik döneminde sıklıkla tekrar astım atakları yaşanabilir.”

Uzm. Dr. Hacıoğlu, çocukluk çağı astımının tedavisine ilişkin şu bilgileri veriyor: “Astım tedavisinde temel olarak iki grup ilaç vardır. Birinci grup "kurtarıcı" ilaçlardır, bunlar bronşları genişleten, solunum yollarını açan acil durum ilaçlarıdır. Bu ilaçlar, ataklar sırasındaki solunum sıkıntısı, hırıltı ve hışıltıyı azaltır. İkinci grup ilaçlarsa koruyucu veya kontrol edici ilaçlar olup her gün kullanmak içindir. Kontrol edici ilaçlar genellikle çok düşük doz kortizon içerirler. Her iki ilaç grubu da uzun yıllardır çocuklarda güvenle kullanılır, bu ilaçlar sayesinde astım atak sıklığı azalarak hastalık kontrol altına alınmış olur.”

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28/04/2021 10:12